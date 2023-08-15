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2024届毕业生秋季双选会举行 提供4.3万余个岗位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:54

双选会上人气旺

　　21日、22日，在河南科技大学、洛阳理工学院和洛阳师范学院，由市人社局、驻洛高校主办，市人力资源和公共就业服务中心承办的“才聚河‘洛’ ‘阳’帆启航”重点风口产业百企校园行暨2024届毕业生秋季双选会成功举行。

　　市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，本次秋季招聘活动，着力打造“洛阳毕业生”品牌，吸引了中国一拖、中信重工、中国核工业、中国三冶集团、盛虹石化、福莱特玻璃等1000余家知名企业参会，提供4.3万余个岗位，初步达成就业意向1.3万余人次。这次招聘活动，标志着我市着力推出的公共就业服务进校园秋季“1+N”活动正式开启。

　　我市始终把促进高校毕业生就业作为重中之重，围绕青年友好型城市建设和帮助全市高校毕业生“好就业、就好业”总体目标开展系列专项服务活动。在本次活动中，人社部门推出“公共就业服务进校园巡回行”秋季专场活动计划，重点围绕档案接转、创业贷款、就业见习、流动人才党员、留洛人才政策等高校毕业生关心关注的高频事项，由洛阳市大学生就业指导师服务团导师现场为求职学生提供就业指导，累计服务学生超过1000人次，发放洛阳大学生就业创业口袋书、人才政策汇编1000余份。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 李乐华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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