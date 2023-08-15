重阳节前洛阳雷锋车队“送戏上门”

因为敬老院老人的一句话，他们牵挂了20多天。

因为敬老院老人的一句话，他们牵挂了20多天。

20日上午，老城区工会联合洛阳雷锋车队文艺分队志愿者，驱车前往15公里外的帮扶点孟津区麻屯镇福地养老院，帮这里的老人实现“看戏”的心愿，并送上重阳节礼物和祝福。

事情还要从今年中秋节说起。

今年中秋节，老城区新业态工会副主席、洛阳雷锋车队队长娄建党带领志愿者到福地养老院看望老人，倾听老人的诉求和心声。在聊天中，有老人提出，年龄大了出门不方便，好久没有看戏了，希望能看一场戏。

“我来想办法，让大家实现心愿。”娄建党说。

回来后，娄建党便将老人的心愿放在心上，考虑如何帮老人圆梦。恰巧，洛阳雷锋车队志愿者中有洛阳豫剧院成员，娄建党便和志愿者商议，尽快准备并联系人员为老人“送戏上门”。

近日，娄建党决定在重阳节前为老人圆梦。这便有了文章开头的一幕。

演出现场，来自洛阳豫剧院的几名专业演员为老人带来《辕门外三声炮如同雷震》《人生在世孝当先》《下位去劝一劝贵妃娘娘》《南阳关》等经典豫剧选段，台下的老人听得津津有味，连连鼓掌。

演出结束后，不少老人意犹未尽。娄建党表示，以后会经常开展戏曲演出、医疗服务等公益活动，让老人快快乐乐享受晚年生活。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 石智卫 文/图)