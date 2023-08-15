20日，中国石化化工销售有限公司华中分公司(简称中石化化销华中分公司)2023年度合成树脂产品客户座谈会暨河南洛阳百万吨乙烯项目招商推介会在我市召开。国内多个石化公司、化工科研院所、行业协会和下游近百家企业齐聚一堂，共话发展。

百万吨乙烯项目效果图

20日，中国石化化工销售有限公司华中分公司(简称中石化化销华中分公司)2023年度合成树脂产品客户座谈会暨河南洛阳百万吨乙烯项目招商推介会在我市召开。国内多个石化公司、化工科研院所、行业协会和下游近百家企业齐聚一堂，共话发展。

此次活动由中石化化销华中分公司主办，中石化洛阳分公司、孟津区协办，旨在通过多方联动，进一步强化招商平台，用“最优服务”打造百万吨乙烯项目“最强朋友圈”。

“将客户座谈会与招商推介会合并召开，能够充分发挥中石化资源和客户优势，向各大石化相关行业头部企业共同推介百万吨乙烯项目产能产量、下游产业配套服务及孟津招商引资政策等，形成‘以商招商’的示范辐射效应。”孟津区相关负责人表示。

通过创新合并实现招商效果最大化，是孟津区围绕百万吨乙烯项目这个“头号工程”，不断强化“最优服务”，积极构建优质营商环境，打造项目“最强朋友圈”的最新举措。

今年以来，该区坚持项目为王、产业为基，聚焦打造“六最”营商环境，出台并兑现各类招商优惠政策，加快完善产业园区公共服务、科技创新、智慧化管理、绿色发展等四大平台和危化停车场、化工物流园、特勤消防站等配套设施，综合运用“标准地+弹性出让”、厂房代建、用能企业混改、基金导入等方式，千方百计降低相关企业综合成本，大大提升了招商吸引力和企业核心竞争力。

近日，市绿色石化及先进材料产业研究院在孟津区挂牌成立，以及百万吨乙烯第一批产业链项目的集中开工，更是为百万吨乙烯项目有序推进注入了强劲动能。

根据百万吨乙烯项目与下游产业链项目同步规划建设原则，百万吨乙烯项目目前正按照绿色化、高端化、差异化发展思路，围绕“3+1+1”产业链条开展招商工作。

按照规划，结合百万吨乙烯项目建设，孟津区未来将加速打造大型炼化一体化龙头产业核心，以烯烃、芳烃、多元化烷烃为驱动，以烯烃产业链、芳烃产业链、氟基材料产业链、硅基材料产业链、碳基材料产业链为主导，形成五条延伸发展链条，积极打造高端石化材料、电子化工材料及新能源材料三大尾链增值产业集群，形成以“一核、三驱、五链、三群”为主导的“1-3-5-3”整体产业发展构架，为我市建设全国重要的先进制造业基地贡献强劲动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 程晓伟 王勃迪 赵鹏钧)