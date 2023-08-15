从11月1日起，洛阳将可直飞曼谷

昨日，记者从市商务局获悉，自11月1日起，乌鲁木齐航空将恢复洛阳至泰国曼谷的国际航线，这是疫情后我市恢复的首条国际航线。

昨日，记者从市商务局获悉，自11月1日起，乌鲁木齐航空将恢复洛阳至泰国曼谷的国际航线，这是疫情后我市恢复的首条国际航线。

据悉，洛阳至泰国曼谷航线每周三执飞一班，由波音B737-800客机执飞。具体航班时刻为：洛阳飞曼谷航班号为UQ2641，21时40分从洛阳机场起飞，次日凌晨1时5分到达曼谷；返程航班号为UQ2642，凌晨2时35分从曼谷起飞，7时45分到达洛阳。洛阳至曼谷单程900元起、曼谷至洛阳单程870元起(以上价格不含燃油及税费)。

市商务局相关负责人表示，洛阳至泰国曼谷航线的开通将进一步完善我市航空市场网络布局，加快形成陆海内外联动，打造更高水平出海出境通道。新航线的开通不仅方便市民出行，也将对洛阳招商引资、扩大开放、发展文旅产业产生重要的推动作用。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 陈彬)