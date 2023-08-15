社区敬老集体生日宴 今年又有“新花样”

重阳节前夕，在涧西区重庆路街道二社区邻里中心门前广场上，一场温馨的“露营风”邻里集体生日宴热闹举行。

重阳节前夕，在涧西区重庆路街道二社区邻里中心门前广场上，一场温馨的“露营风”邻里集体生日宴热闹举行。

“社区总是想尽办法哄我们开心”

20日下午，在一个个撑起的立式“天幕”下，并排摆放着长条桌和靠背椅。40位“老寿星”头戴生日帽，吃着美味的蛋糕，笑意在脸上荡漾。“老太婆，前一阵子你不是问我啥叫露营吗？现在咱俩就在露营。”汪鲁修老人倒了满满一杯橙汁，递到老伴儿赵顺军的手里，自己拿起一根香蕉，边剥皮边说，“你看，咱俩和老伙计们在一起，晒着太阳，吃着喝着，欣赏着精彩的节目，心情舒畅，这就是露营。”

顺着汪鲁修指引的方向，赵顺军把目光投向了长条桌前方用红地毯铺设的“临时舞台”。这时，由社区文艺志愿者团队组成的乐队正在演奏乐曲，琵琶、古筝、大提琴、二胡……优美的乐曲让现场的观众沉浸其中。紧接着，大合唱、舞蹈、戏曲，一个个精彩的节目相继上演。

当日15时30分许，生日歌的旋律响了起来，生日蜡烛被点燃了，社区工作人员、志愿者和部分老人的儿女围在老人身旁，一边拍手，一边哼唱，共同表达对老人的美好祝福。92岁的郑志东老人不止一次参加集体生日宴了，他说：“去年，邻居们一人一道拿手菜为我们过生日；今年，我们又赶了回‘时髦’，社区总是想尽办法哄我们开心。”

每年定期为高龄老人过集体生日

重二社区为高龄老人过集体生日的做法，可以追溯到2012年。当时，辖区的一位老人即将迎来80岁生日，可是他的3个子女有2个已经过世，家人有心为老人过生日，又担心他看到一大家子聚在一起触景生情。无奈之下，老人的女儿找到当时的网格长求助。经过商量，社区工作人员决定陪老人过生日，还送去了生日蛋糕，陪着他聊天，帮忙打扫卫生，老人非常高兴。

这件事情过后，重二社区约定：每年定期为高龄老人过集体生日，哄他们开心。11年间，重二社区一直坚守着这个不成文的约定，而且主动参与的居民越来越多，辖区共建单位也加入该行列。今年，在社区共建单位涧西区人大办的协调下，多家爱心单位加入活动中，蛋糕、露营装备、点心、水果……礼物越来越多。

尝试在各种活动中加入创新元素

“这几年盛行露营，周末的时候，不少居民会背着帐篷，掂着美食带孩子外出游玩，有的老人看到了很羡慕。”重二社区相关负责人说，在社区工作人员开会讨论这次集体生日宴的风格时，“露营风”提议获得一致通过。之后，从策划、布置场地到节目安排，大家经过了多次沟通和细节更改，希望能给老人们一个大大的惊喜。

围坐“天幕”下谈天说地，三五成群吃美食，体验露营之乐。张焕钦老人感慨道：“我仿佛回到许多年前，背着书包，与小伙伴儿们一起去郊游的时光。小区的环境本来就很美，今年更有了亲近自然、放松身心的感觉，很激动，也很感动。”

重二社区相关负责人介绍，这次集体生日宴以“耄耋不一Young，为霞尚满天”为主题，邀请老人吃蛋糕、品茶、赏节目，在庆祝生日的同时增进邻里情谊。今后，社区将继续发挥“三自”组织的作用，尝试在各种活动中加入创新元素，营造尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围，助力“五星”支部创建活动，争创“幸福和谐星”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图)