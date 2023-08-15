深耕燃料电池行业 拓展市场销路广阔

21日，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正批量组装氢燃料电池系统(氢燃料发动机)。 21日，在位于涧西区的氢沄(河南)新能源科技有限公司生产线上，工作人员正批量组装氢燃料电池系统(氢燃料发动机)。 该公司是一家集氢燃料电池系统及关键零部件研发、生产、销售于一体的技术创新型企业，完成多款燃料电池电堆和燃料电池系统的产品开发。今年以来，该公司持续深耕燃料电池行业，与多家头部整车企业合作，大力开拓车载市场，开发出十余款氢燃料电池，同时挺进、开辟固定式发电、应急电源、热电联供等新的应用领域。未来，“洛阳造”氢燃料电池产品将迎来更广阔的新天地。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）