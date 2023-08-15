小伙儿补办身份证 洛阳民辅警服务太暖心

“眼睛看这里……”近日，在市公安局伊滨分局政务服务大厅门口，一个小伙儿在三轮摩托车上坐着，两名民警和一名辅警手拉背景布、帮其拍照补办身份证的情景引起不少人围观，这背后是一段暖心故事。

“眼睛看这里……”近日，在市公安局伊滨分局政务服务大厅门口，一个小伙儿在三轮摩托车上坐着，两名民警和一名辅警手拉背景布、帮其拍照补办身份证的情景引起不少人围观，这背后是一段暖心故事。

18日14时许，市公安局伊滨分局政务服务大厅负责人王培清和同事正在忙碌，门口的保安大姐告诉她，外面有一对母子来补办身份证。她走出来看到，一位老太太用三轮摩托车拉着一个小伙儿。她询问得知，老人姓李，伊滨区李村镇人。李老太太说，其儿子的身份证前段时间不慎丢失，因生病刚出院不久，无法行走，这才用车拉着儿子前来补办。

“我们备有轮椅，专门用来推送腿脚不便的人，可小伙儿长得高大壮实，而我们以女同志居多，无法将人抬下来，临时决定就地为小伙儿采集人像信息。”王培清说，她让辅警杨晓青找来白色的背景布，又安排民警张可可、吴俊柳过来，仨人分工帮小伙儿拍照，她则带着李老太太来到办事窗口，登记信息等。

很快，王培清等人就帮母子俩办理完业务，俩人对她们热情周到的服务表示感谢。王培清说，针对行动不便的老人或残疾人等特殊群体，可以提供上门服务，她将相关政策对李老太太进行了说明，告知其今后有此类需求，可拨打电话预约。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 郗萌)