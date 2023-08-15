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洛阳15岁视障男孩用音乐开启别样人生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:49
陈世博利用课余时间练琴

　　吉他、陶笛、钢琴，年仅15岁就掌握3种乐器，这个“别人家的孩子”名叫陈世博。与其他孩子不同的是，他是一名视障者，也是2023年度洛阳市“新时代好少年”。

　　陈世博出生在汝州市夏店镇陈窑村一个农民家庭，先天双目失明。2011年的一天，3岁的陈世博在家玩耍，听到电视里正在播放一首动画片的歌曲，便不自觉跟着哼唱起来，还随着节奏蹦蹦跳跳。小世博的妈妈注意到他的举动，意识到孩子可能对音乐十分敏感。

　　为了让他得到更好的教育，陈世博7岁时，父母把他送到洛阳市特殊教育中心学校学习，还为他报了吉他演奏和声乐课。

　　一个视障的孩子学习吉他，无疑要付出比常人更多的艰辛。在课堂上，从吉他一品、二品到五品的学习，再到食指、中指、无名指、小指分别按在什么位置，陈世博都需要用心去感悟。弹不准音就在琴弦上一次次摸索寻找，看不见乐谱就录下老师弹的版本一遍遍听，直到手指起了厚厚的茧子，吉他的形状和琴弦的位置逐渐在陈世博脑海中勾勒清晰。渐渐地，他的演奏充满灵性。

　　除了吉他演奏，陈世博在声乐方面也进步神速。2019年，在中央电视台《星光大道》河南地区选手年度总决赛中，年仅11岁的他深情演绎歌曲《你是我的眼》，感动了现场评委和观众，进入少儿组十强。

　　2020年，陈世博在学校的音乐课上接触了陶笛。“一首陌生乐曲，听两遍基本上可以演奏出来。”陈世博说，他的音乐天赋也在陶笛学习中展现得淋漓尽致。2022年夏天，他开始学习钢琴，由于不能快速掌握88个琴键的位置，在早读前和晚饭后，他都会抽出时间练习。

　　在学习上，陈世博也十分努力，成绩稳定在班级前3名。“满分100分的数学，他可以考90分左右，语文更是接近满分。”陈世博的班主任告诉记者，因为音乐特长，他获得了比普通视障学生更多的升学机会。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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