“博物馆热”持续升温 洛阳多家博物馆创新讲解服务

一件陶器，暗藏古人类活动的痕迹；一块瓦当，见证千年前城市的兴衰；一面铜镜，记录过往的审美潮流与工艺水平……随着“博物馆热”持续升温，越来越多的人走进博物馆探寻文物背后的历史文化，由此带动讲解需求大幅增加。近日，我市多家博物馆创新讲解服务模式，探索将讲解与新业态融合，在丰富游客参观体验的同时，进一步激发文旅消费活力。

沉浸式讲解小剧场备受游客青睐

一件陶器，暗藏古人类活动的痕迹；一块瓦当，见证千年前城市的兴衰；一面铜镜，记录过往的审美潮流与工艺水平……随着“博物馆热”持续升温，越来越多的人走进博物馆探寻文物背后的历史文化，由此带动讲解需求大幅增加。近日，我市多家博物馆创新讲解服务模式，探索将讲解与新业态融合，在丰富游客参观体验的同时，进一步激发文旅消费活力。

深度讲解受青睐 “非馆方”服务大量涌现

面对博物馆内琳琅满目的文物，如果没有讲解，不少人只能看个“热闹”。记者走访我市多家博物馆发现，在各个年龄段的游客中，“三分游、七分讲”基本已成为大家的共识。然而，博物馆内的游客每天动辄上万人次，馆内专业讲解员数量有限，服务与需求之间还存在不小的缺口。

这一现状，为“非馆方”付费讲解服务(即不是由博物馆提供的讲解服务)提供了发展空间。今年以来，我市以博物馆讲解为经营业务的民间文化传播机构大量涌现，五花八门的讲解团穿梭在各大博物馆，还出现了不少以“导游”身份“接单”的个人讲解员。记者以“博物馆讲解”为关键词，在抖音、美团、小红书等平台搜索，发现大量相关商品和推荐。以洛阳博物馆一场2小时的讲解服务为例，每位游客的收费标准在30元至200元，讲解团成团人数从1人至50人不等。

为市场“解渴”的同时，这些“非馆方”的讲解服务也因不够规范，造成一些乱象。“讲解者把考古、盗墓混为一谈”“专业知识不足，用野史、戏说凑数”“照本宣科，生搬硬套”……在部分讲解服务的评论里，游客的留言纷纷指出“非馆方”讲解的不足之处。

针对观众需求和服务供给不平衡问题，我市多家博物馆纷纷寻求破解之道，除增加固定时段免费人工讲解频次、增设自助讲解设备等外，一些分众化、特色化的讲解服务形式逐渐出现。