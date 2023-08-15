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伊川县神鹰救援队大队长梁绪伟入围2023年第三季度“中国好人榜”候选人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:48

　　记者近日从市文明办获悉，2023年第三季度“中国好人榜”候选人公布，伊川县神鹰救援队大队长梁绪伟在“助人为乐”类别中榜上有名。

　　梁绪伟，今年48岁，自2016年组建伊川县神鹰救援队以来，他带领队员先后参加国家大型救援14次，参加其他各类救援600多次。

　　遇到紧急救助，梁绪伟必定随叫随到。2017年元宵节晚上，梁绪伟突然接到求救电话，对方称自己是伊川人，孩子在登封嵩山上武校，因和同学闹别扭，晚上一个人跑到深山里，希望梁绪伟能带人帮忙寻找。梁绪伟深知嵩山山势险恶，仍立刻驾车带领几名队员赶到50多公里外的嵩山，经过几个小时搜救，在第二天凌晨4点多，终于找到了出走的孩子。

　　哪里有险情，梁绪伟就奔赴哪里。今年7月末，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现洪涝和地质灾害，梁绪伟带领6名队员赶到北京房山区和河北涿州市等地开展救援，累计救助受困群众360多人，帮助灾区转运价值20多万元的物资。

　　在梁绪伟的带领下，伊川县神鹰救援队目前拥有队员200多人。这些年，梁绪伟获得过河南省最美职工志愿者、河南省防汛救灾优秀志愿者等荣誉。

　　2023年第三季度“中国好人榜”候选人将通过中国文明网进行事迹展示，接受网友的点赞评议。市民可搜索关注“中国文明网”或“凡事不凡”微信公众号，从首页下方菜单栏进入“点赞好人”页面，为洛阳这位平民英雄点赞。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郭萌萌)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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