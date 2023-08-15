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托举“最美夕阳”，需要政府与市场“两只手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.10.23 08:49

　　托举“最美夕阳”，尤需“无形的手”。

　　在近日召开的全市居家社区养老服务体系建设工作推进会上，市委书记江凌立足洛阳实际，着重强调要积极推进市场化、专业化运营，建立完善社区养老员制度，更好推动养老服务工作高质量、可持续发展，昭示以政府与市场“两只手”合力托起老年人幸福晚年的鲜明导向。

　　有人说，当有更多的社会力量投身养老服务，养老市场会更有活力，老年人也可以拥有更多元化的优质选择。的确，从助餐、照料、娱乐，到理疗、理发、床位，老年人的养老服务需求既多样化又多层次，单靠政府部门一家“独唱”，不仅财力、人力紧张，精力和能力也很难跟上。特别是面对失能、失智等特殊老年群体，更需要养老服务的科学化、规范化、专业化，需要政企联手“大合唱”，更好奏响“银龄幸福之声”。

　　市场背后是资本、是人才，善用市场的力量，总能带来意想不到的收益。综观今日洛阳构建的“五级四类”城乡养老服务体系，从汝阳、洛宁等县区采取“公建民营”“政企共建”等方式，培育引进70余家市场主体参与设施运营，促进兜底保障与社会养老有效结合；到瀍河、西工、洛龙推行“划片打包”模式，支持企业连锁运营整个片区养老设施，推动资源有效整合；再到涧西、栾川、老城利用智慧养老平台推广“派单式”上门服务，实现全天候服务响应……多元的探索，推动社会力量加速成为洛阳养老服务生力军。

　　不过也要看到，在全市目前已建成投用的880多个街道、社区、小区级养老服务设施中，实现社会化运营的仅占30.8%，村级站点仅为4.7%，且目前全市仅有25.3%的社区、小区级养老服务设施开展助餐服务，覆盖面不足15%，不少存在盈利点挖掘不足、造血能力弱问题，农村养老服务站点依赖村集体经济、社会力量捐助占比较高……拥抱市场，我们仍任重道远。

　　繁荣养老市场、提升服务质量，走好市场化、专业化运营的路子，需要我们持续提升运营能力、拓展运营模式，以公办机构和社区养老服务设施为阵地，落实养老服务机构补贴和税费减免政策，聚焦提供护理、助餐、医疗、康养等全链条服务，培育多元化服务主体；需要我们加快制定和完善养老服务设施建设、服务、管理等标准，让社会资本“有章可循”；需要我们建立运营主体考核标准，以有效的考核监管推动养老服务市场规范化发展。

　　专业的事，需要专业人干。坚持公益性与市场化相结合，坚定走好市场化、专业化运营之路，努力以多层次、多样化、精准化的养老服务，把“夕阳事业”做成“朝阳产业”！(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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