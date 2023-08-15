本周洛阳以晴好天气为主 气温逐渐回升

洛阳今日晴天到多云，偏北风2级～3级，气温10℃～24℃。

今日是重阳节，首先祝福老年读者朋友节日快乐！

重阳节是个非常重要的节日，自古以来，重阳节有登高望远、吃重阳糕、赏菊等习俗，今天天气晴好，您如果有时间，可以选择登高，观赏野菊和红叶。

刚刚过去的双休日，风和日丽。省气象台预计，未来三天，全省大部分地区降水寥寥无几，秋高气爽依然是天气的主旋律。在阳光的加持下，气温也一路走高，下周前中期，多地最高气温将突破25℃，暖意堪比初夏，不过，早晚温差大，仍要注意添衣保暖。

来看看我市最新天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，本周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温逐渐回升。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，偏北风2级～3级，气温10℃～24℃。

明日：晴天间多云，偏北风2级～3级，气温11℃～25℃。

25日(周三)：晴天间多云，西北风4级左右，气温12℃～26℃。

26日(周四)：晴天到多云，气温13℃～24℃。

27日(周五)：多云到阴天，南部山区有小雨，气温12℃～21℃。

28日(周六)：多云，气温11℃～22℃。

29日(周日)：晴天间多云，气温12℃～23℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)