洛阳交警部门公布两起交通违法典型案例

开“斗气车”、恶意别车等行为极为危险，驾驶超载、改装、拼装的车辆也是严重道路交通违法行为，极易引发交通事故。近日，洛阳市交警部门公布了一批典型交通违法案例，提醒广大驾驶员小心驾驶、安全第一。

开“斗气车”、恶意别车等行为极为危险，驾驶超载、改装、拼装的车辆也是严重道路交通违法行为，极易引发交通事故。近日，洛阳市交警部门公布了一批典型交通违法案例，提醒广大驾驶员小心驾驶、安全第一。

闹市区上演“速度与激情”，驾驶员被判拘役

今年6月12日14时许，洛阳市偃师区发生惊险一幕。乔某与李某因为纠纷，分别驾驶机动车沿主干道追逐竞驶。在一路口等待红绿灯期间，乔某下车强行拉李某车门未果，李某夺路驶离，之后两人仍你追我赶。乔某为泄私愤，甚至故意驾车与李某驾驶的车辆相撞数次。在华夏路，李某撞开道路中间护栏反向行驶，乔某驾车追逐，并再次与李某驾驶的车辆相撞，将其车辆逼停在非机动车道上。

法院审理认为，被告人乔某违反道路交通安全法规，在车流量大、行人多的城区道路上驾驶机动车追逐竞驶、超速行驶，情节恶劣，并发生交通事故，应从重处罚。该被告人到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。最终，法院以危险驾驶罪判处乔某拘役四个月，并处罚金人民币二万五千元。

法条链接：

我国刑法第一百三十三条之一规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：

(一)追逐竞驶，情节恶劣的；

(二)醉酒驾驶机动车的；

(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；

(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。