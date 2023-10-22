深秋时节，洛阳隋唐城遗址植物园西门附近的大草坪上，高大挺拔的乌桕(jiù)如约而红，飞霞流丹，满树红叶与周围树木的黄叶、绿叶等相映成趣，成为秋日里一道迷人的风景，一时间成了“网红”，吸引摄影爱好者和爱美的市民前来打卡拍照，赏乌桕美景，邂逅“秋日童话”。

深秋时节，洛阳隋唐城遗址植物园西门附近的大草坪上，高大挺拔的乌桕(jiù)如约而红，飞霞流丹，满树红叶与周围树木的黄叶、绿叶等相映成趣，成为秋日里一道迷人的风景，一时间成了“网红”，吸引摄影爱好者和爱美的市民前来打卡拍照，赏乌桕美景，邂逅“秋日童话”。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 孙婷亭 摄）