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“奇境栾川”短视频创作公开课今日开课！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2023.10.22 13:57

　　为贯彻全省文旅文创大会精神和市委、县委关于新文旅工作的决策部署，构建“无视频、不传播”的移动端、视频化、交互式传播格局，10月20日，“奇境栾川”短视频创作公开课在伏牛山乡村振兴学院隆重开课。县政府副县长、县旅游工作领导小组副组长李文强同志出席开班仪式并进行开课动员。

 
本次公开课邀请抖音官方认证讲师、市内抖音头部达人、洛阳广播电视台职业媒体人等专业人士现场授课，县直有关单位及各乡镇(街道、管委会)宣传工作人员、4A级以上景区工作人员、民宿主理人、自媒体从业者和短视频爱好者等500余人参与此次培训。

课堂上，抖音官方认证讲师曹贯南以“基建决定流量池”为题，对抖音短视频体系搭建进行详细阐述；抖音头部达人潘璐璐(抖音账号“璐姐一米七”)用自身案例向学员介绍了短视频从业经验；“老贾播报”视频号剪辑师王永涛介绍了从业多年来自己剪辑软件的技巧和经验，并现场实操视频剪辑；洛阳广播电视台新媒体部主任、“老贾播报”视觉创意中心主任王丹深入浅出的讲解了短视频的制作谋划、文案设计和音乐选择等技巧。课堂上讲师系统详细的思路传达、干货满满的实操经验引得参会学员的阵阵掌声，学员们结合实际提出的问题疑惑也得到了授课老师的一一解答。
学员们纷纷表示本次公开课内容新颖、符合需要，通过一天的课程学习理顺了思路、提升了技能、增强了信心，并表示接下来要拍摄创作出更多展示栾川独特魅力与风采的优秀短视频，为宣传推广家乡、推介栾川文旅贡献更大力量，共同讲好栾川故事。⑧
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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