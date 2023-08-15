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“dou在栾川”短视频有奖大赛，ready go!
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2023.10.22 13:53

　　用镜头记录美好生活

　　用影像呈现不一样的精彩

　　去拍摄、去讲述、去分享

　　我的故事、你的故事、栾川的故事......

　　“dou”在栾川短视频大赛来啦

　　发布视频就有奖金可得哦

　　活动规则千万别错过！

　　活动时间

　　2023年10月21日至10月31日

　　参赛规则

　　1.依托平台：抖音

　　2.参与对象：参加“奇境栾川”短视频创作公开课全体学员及社会各界有兴趣参与者。

　　3.发布内容：发布栾川相关视频，如：县城、乡村及景区美景、当地特色美食、民宿、文旅新业态、发生在身边的人文故事等。鼓励真人出镜，在抖音平台向全国人民介绍自己的家乡，介绍家乡的文旅产业项目，扩大栾川在线影响力。

　　4.发布要求：视频需是在2023年10月20日之后拍摄发布的。

　　5.挂载话题：同时挂载#dou在栾川#休闲到栾川享受慢生活即为参与大赛。

　　奖项设置

　　点赞量第1至第10名，各奖励500元；

　　点赞量第11至第30名，各奖励300元；

　　点赞量第31至第50名，各奖励100元；

　　点赞量第51至第100名，各奖励50元。

　　评奖规则

　　1.根据抖音话题下方视频“热度”(点赞量)排名进行评奖。

　　2.同一ID只能获奖一次，但同一ID可发布多条视频参与评选；

　　3.如存在搬运、盗发、侵权，或恶意刷榜等行为将取消获奖资格。

　　评选截止时间

　　2023年10月31日18：00分。

　　带着你的作品，快来参与吧！

　　小黑板

　　其他相关详细内容以“栾川文旅”公众号正式发布的短视频大赛公告为准，此次活动最终解释权归栾川县文化广电和旅游局所有。⑧
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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