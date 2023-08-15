汝阳县公开招聘财政全供事业编制教师49名

为满足汝阳县教育工作需要，经县委、县政府批准，决定面向社会为汝阳县教育系统公开招聘财政全供事业编制教师49名。

为满足我县教育工作需要，经县委、县政府批准，决定面向社会为汝阳县教育系统公开招聘财政全供事业编制教师49名。依据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定招聘工作方案如下：

一、组织领导

本次招聘工作在县委、县政府的领导下，成立汝阳县2023年公开招聘教师工作领导小组，具体由县人力资源和社会保障局、县教育体育局组织实施，县纪委监委全程监督。

二、招聘原则及程序

坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，在招聘计划范围内，采取网上报名与资格审查、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、公示、聘用等程序进行。

三、招聘计划

本次面向社会公开招聘教师共计49名，其中高中教师(汝阳一高)13名、特殊教育教师3名，幼儿园教师33名(其中局属幼儿园教师11名、乡镇幼儿园教师22名)。详见《2023年汝阳县公开招聘教师职位表》(附件1)。

四、招聘条件

(一)应具备的条件：

1.年龄要求：

年龄计算截止至2023年10月31日，30周岁以下(1993年10月31日以后出生);硕士研究生及以上学历年龄放宽到35周岁以下(1988年10月31日以后出生)。

2.学历要求：

高中教师(汝阳一高)职位：全日制普通高等院校国家计划内统招本科(不含专升本)及以上学历(不含专科起点的研究生)毕业生。

特殊教育教师职位：全日制普通高等特殊教育院校国家计划内统招大专及以上学历毕业生；全日制普通高等非特殊教育院校国家计划内统招特殊教育专业大专及以上学历毕业生。

幼儿园教师职位：全日制普通高等院校国家计划内统招学前教育专业大专及以上学历毕业生。

2017年起招录的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。全日制技工院校预备技师(技师)班毕业生，可参照相对应的同等本科学历报考。

3.教师资格要求：

具有与报考职位层次、专业相对应的教师资格证。报考高中教师岗位的，应具有相应的普通高中教师资格证，中等职业学校教师资格证不能报考。报考特殊教育学校教师岗位的，应具有中小学(含高中)教师资格证。报考幼儿园教师岗位的，应具有幼儿园教师资格证。

4.其他要求：

(1)具有中华人民共和国国籍，遵守宪法和法律，拥护党的路线、方针、政策;

(2)品行端正，政治素质高，有强烈的事业心和责任感;服从组织分配;

(3)身体健康，能胜任拟报考职位;

(4)具备拟录用职位要求的其他资格条件。

(二)有下列情形之一者不得报考：

1.受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

2.尚未解除党纪、政务处分或正在接受纪律审查的人员；

3.近5年内在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员;

4.汝阳县事业单位在编人员和特岗教师;

5.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

五、招聘程序

(一)报名与资格审查

1.报名办法

本次招聘考试采取网上报名方式进行。每人只能报考一个岗位，具体网上报名操作方法在报名网站上查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报，不接受现场报名。

2.网上报名

时间：2023年10月30日9:00 — 2023年11月2日17:00。

登录洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)，按网站提示进入网上报名系统，按照要求填写并保存报名信息。报名信息保存后，报名系统会自动生成并反馈一个报名序号，报名序号是报考者进行报名确认、下载打印准考证等事项的重要依据，请妥善留存。报名信息保存后，请及时按系统提示上传照片。上传照片时，必须使用报名系统提供的专用照片处理工具对照片进行处理。逾期不再接受报名。

报名与考试时使用的有效期内的二代身份证或临时身份证必须一致，不能使用新旧两个身份证号同时报名。报考人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

3.资格初审

时间：2023年10月30日9:00 — 2023年11月3日17:00。

报名信息提交审核后，可于提交审核申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格审查。通过资格初审的报考者，不能再改报其他职位。未通过资格初审的报考者可于报名截止时间(2023年11月2日17:00)前修改完善相关信息重新提交报考申请，也可改报其他职位。报名截止时间(2023年11月2日17:00)后，所有报考者将不能再修改报考信息。报名前，报考者要仔细阅读相关公告并签订诚信承诺书，提交的报考申请信息应当全面、真实、准确、有效。面试前将对参加面试确认人员进行现场资格审查，资格审查不合格的，不得参加面试。报考者误报、错报职位或提供虚假报考申请信息所产生的一切后果，由报考者本人承担。

资格审查工作贯穿考试聘用全过程，在任何一个环节发现报考者与招聘职位要求的资格条件不符或弄虚作假、骗取报考资格的，即按有关规定取消其考试、聘用资格，其违纪违规事实记入洛阳人事考试档案库。

4.网上缴费

时间：2023年10月30日9:00—2023年11月3日24:00。

报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人30元(微信或支付宝)，未按期缴费的视为自动放弃。缴费成功后，请自行打印《2023年汝阳县公开招聘教师报名登记表》(报名系统自动生成A4纸格式)，以备资格复审时使用。

5.打印准考证

时间：具体时间另行通知。

报考人员在网上缴费成功后，请在规定时间内登录原报名网站，按照系统提示自行打印本人准考证(A4纸格式)。如因报考人员未及时打印准考证或因保管不慎丢失准考证，造成的后果由报考人员个人承担。准考证是考生参加招聘考试的重要材料，请考生保存电子版，以备需要时重新打印。

6.具体网上报名操作方法到报名网站查看。

网上报名技术服务电话：0379-69933807

7.通过资格审核人数与招聘职位计划的比例不低于3:1(其中生物、物理专业岗位比例不低于2:1)，达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划,核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划，退还所交费用。

8.建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员，可免缴考务费。拟免缴考务费的报考者应于2023年10月30日至11月3日(上午8:30-12:00，下午14：30-17:30)到汝阳县人力资源和社会保障局考试中心(313室)提交以下材料：建档立卡贫困家庭人员须提供其家庭所在地的县(市、区)乡村振兴局(部门)出具的证明及户口本(户主页及本人页需复印);城市低保人员提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(需复印)及户口本(户主页及本人页需复印)。

(二)确定加分对象

1.加分条件

根据国家、省、市有关规定，下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策，符合以下多个加分项目的，只记一次，按分数最高项目计算，不累计。

(1)参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划，截止2016年12月31日在汝阳县农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的历任大学生村干部，笔试卷面成绩加10分；

(2)在洛阳市服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，笔试卷面成绩加10分；

(3)参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，服务期满考核合格的大学生(2012年及以后招募的大学生)，笔试卷面成绩加10分；

(4)根据河南省、洛阳市有关文件规定，大学生退役士兵享受笔试卷面成绩加10分的优惠政策；经洛阳市批准入伍的大学毕业生退役士兵享受笔试卷面成绩加15分的优惠政策。服役期间获三等功及以上奖励的另加2分，另加分项目只计一次，不累计；

(5)在我县服务且合同期满、考核合格的我省高校毕业生政府购岗计划人员，笔试卷面成绩加10分。

2.提交材料：

申请享受加分的考生，报名时应提交以下材料(原件及2份复印件)：

(1)自行下载并填写《2023年汝阳县公开招聘教师加分申请表》(附件2);

(2)有效身份证；

(3)笔试准考证；

(4)“大学生村干部”(参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划)提交汝阳县委组织部出具的截止2016年12月31日在汝阳县农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(附件3);

(5)我市“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》;

(6)我省大学生志愿服务西部计划志愿者提交《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及《大学生志愿服务西部计划服务鉴定表》、我省大学生志愿服务贫困县计划志愿者提交《大学生志愿服务贫困县计划志愿服务证》;

(7)在我县服务且合同期满、考核合格的我省高校毕业生政府购岗计划人员，提交《河南省高校毕业生政府购岗基层服务证书》；

(8)大学生退役士兵提交《大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(附件4)、退伍证书和毕业证书。

3.提交加分材料的具体时间和地点

提交时间：另行通知。

提交地点：汝阳县人力资源和社会保障局考试中心

以上人员未在规定时间内申请享受加分并提交相关材料的，视为放弃相应资格。经审核符合加分条件人员名单，将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)予以公示，公示后无异议的享受加分待遇。对于弄虚作假者，一经查实，取消考试聘用资格。

(三)笔试

笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。

1.笔试内容：笔试内容为教育理论知识，卷面满分为100分。教育理论知识主要包括：教师职业道德与个人修养、教育法律法规、教育学、心理学、常规教学与教学实践、新教育理念与新课改知识等。

2.笔试日期：具体时间及地点以准考证为准。

本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。考生参加笔试时必须同时携带笔试准考证和有效身份证，缺少证件的报考人员不得参加笔试。

3.笔试成绩的计算：

笔试成绩=笔试卷面成绩+加分

笔试作弊者，卷面成绩视为零分。

4.笔试成绩将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)予以公示，请考生注意查看。

(四)面试资格确认

1.面试人员的确定

(1)面试资格确认

根据各职位聘用计划数，按照笔试成绩从高分到低分的顺序以1:2的比例确定参加面试资格确认的人员，比例内末位成绩并列者均进入面试资格确认。笔试作弊或缺考者，不得进入面试资格确认。

(2)提交材料

面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效。考生自行下载并填写《2023年汝阳县公开招聘教师面试资格确认表》(附件6)一式2份，并提交以下相关材料(原件及2份复印件)。

报考的考生需提供：

①有效身份证;

②笔试准考证；

③毕业证、学位证(A.国内毕业生需提供学信网下载打印的带二维码的学历证书电子注册备案表;B.国外高校毕业生需提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书。)；

④网上报名时报名系统自动生成的《2023年汝阳县公开招聘教师报名登记表》(A4纸格式打印)；

⑤提供与报考职位层次、专业相对应的教师资格证；

⑥已就业人员提供单位同意报考证明(附件5)，录用后办理调动手续。(汝阳县公办中小学校在编教师和特岗教师不得报考)；

⑦2023年汝阳县公开招聘教师服务期限承诺书(附件7)。

2.资格确认的具体时间、地点另行通知。请考生注意登陆洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)查看本次招聘的有关信息和通知。

经资格确认通过的考生确定为参加面试人员，因考生自动放弃资格确认或者未通过资格确认形成的空缺，可从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。进入面试人员名单将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)进行公布，请考生注意查看。

资格审查贯穿招聘工作全过程，不符合招聘条件或有弄虚作假行为者，一经查实，取消聘用资格。

(五)面试(满分100分)

1.面试采取试讲的办法进行。面试时间、地点及要求另行通知；

2.试讲内容采取从我县现行教材中随机抽课的方式确定。考生备课20分钟后，讲一节与申报专业相一致的微型课(10分钟以内)。

3.其他要求

(1)考生面试结束后评委进行现场打分，计算出成绩，面试成绩当场公布；

(2)考生面试现场成绩低于75分者不得进入体检和考察。面试时间、地点、相关事宜及面试成绩将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)进行公布，请考生注意查看。

(六)总成绩的计算

总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%

总成绩并列时，依次按面试成绩高低、学历层次确定进入体检人员。

总成绩将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)予以公布，请届时登陆查看。

(七)体检

根据考生总成绩，按拟聘用计划1:1.5的比例(四舍五入)从高分到低分确定参加体检人员，体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定执行。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。因报考人员自动放弃或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位并参加面试的人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。体检工作相关事宜将在洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)予以公示，不再另行通知，请考生届时登陆查看，体检逾期不到者按自动放弃处理，体检费用由考生承担。

(八)考察

对于体检合格人员，根据拟聘用计划，按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察人员。考察工作具体由县纪委监委、县教体局等部门组织实施。主要考察拟聘用对象的政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、社会信用记录等情况。对进入考察人员进行考察时，一并进行资格复查。因考生考察和资格复查不合格形成的空缺，不再递补，因考生自动放弃考察形成的空缺可从报考同一职位且体检合格人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

(九)公示和聘用

考察和资格复查合格者，按招聘职位计划等额确定拟聘用人员，并进行不少于7个工作日的公示。自公示之日起，人员不再递补。公示无异议者，即确定为新聘用人员，试用期1年。新聘用人员由县教体局统一分配，在聘用公告发布之日起7日内报到，不服从分配或逾期不报到者，取消其聘用资格。

聘用后本人承诺在汝阳县服务满5年。

六、其他

(一)本次招聘所有环节的相关事宜、注意事项，以及通知、公告均通过洛阳人事考试网予以公示，不再采取其它方式另行通知，请各位考生届时务必登录查看。如出现某种不可抗力造成考试时间变化，会发布补充公告，请及时查看。

(二)凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、笔试、资格确认、面试、体检、考察、资格复审、报到等环节的，均视为自动放弃考试、聘用资格。对考生报考资格与条件的审查贯穿招聘全过程，不具备相应职位资格与条件或弄虚作假的，取消聘用资格。

(三)招聘过程中，所有工作人员有直系亲属参加应聘的，应主动申请回避，若有违纪违规等现象将严肃查处，对相关人员予以党纪、政纪处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。本次招聘工作由县纪委监委全程监督。

(四)本方案由2023年汝阳县公开招聘教师领导小组办公室负责解释。

咨询电话： 0379—68210997(汝阳县教体局) 0379—68236561(汝阳县人社局)

附件：

2023年汝阳县公开招聘教师领导小组

2023年10月21日