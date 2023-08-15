让世界来穿越！洛阳老城区委书记向全球推介洛邑古城

10月21日，以“AI开启新未来”为主题的2023(GIAC)智能视听大会在山东省青岛市举办，重磅嘉宾齐聚一堂，共话智能“大视听”的新趋势、新技术、新场景、新内容。本届大会由中央网信办、国家广播电视总局、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、山东省广播电视局、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。山东省委副书记、青岛市委书记陆治原，中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵，人民日报社副总编辑徐立京，山东省委常委、宣传部部长白玉刚出席开幕式暨主论坛。中国公共外交协会副会长刘碧伟，人民网监事会主席唐维红在“国际传播——融合与创新”论坛致辞。

10月21日，以“AI开启新未来”为主题的2023(GIAC)智能视听大会在山东省青岛市举办，重磅嘉宾齐聚一堂，共话智能“大视听”的新趋势、新技术、新场景、新内容。本届大会由中央网信办、国家广播电视总局、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、山东省广播电视局、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。山东省委副书记、青岛市委书记陆治原，中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵，人民日报社副总编辑徐立京，山东省委常委、宣传部部长白玉刚出席开幕式暨主论坛。中国公共外交协会副会长刘碧伟，人民网监事会主席唐维红在“国际传播——融合与创新”论坛致辞。

本届智能视听大会围绕“数智化、产业化、国际化、场景化”，打造正能量视听众创平台、搭建行业沟通平台、建设产业创新平台。大会融合推出会议、展览、发布、产业考察与对接、系列论坛及配套活动等多个板块，聚焦智能“大视听”最新热点、最热落地项目、最前沿技术进展，分享产业发展趋势，展示产业生态链科技成果和互动体验，交流正能量视听精品内容创作体会，助力智能“大视听”产业健康有序高质量发展，推动重点产业、重大成果落地。来自中央部委及省、市相关部门领导，知名高校和科研院所的专家学者，来自行业、企业、媒体的代表，齐聚一堂共话智能视听。

会上，区委书记赵书政以《洛邑古城，让世界来穿越》为题作主旨发言，围绕读懂历史读懂中国、一望千年梦回隋唐、角色扮演沉浸体验、感知文化充满自信、携手共进合作共赢等方面内容，向全球推介洛邑古城，并向全世界游客发出“一起来洛邑古城穿越吧，我在洛邑古城等您”的诚挚邀请。

主旨发言赢得现场阵阵掌声，洛邑古城汉服表演圈粉无数，与会嘉宾纷纷点赞拍照，表示一定要尽快到洛邑古城打卡拍照、穿越体验，沉浸式感受悠远厚重的河洛文化。

据悉，作为智能视听行业的年度盛会，智能视听大会自2019年创办以来，已连续举办四届，围绕智能化、产业化、国际化、场景化，打造产业创新平台。④