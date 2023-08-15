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22日，考古洛阳公益讲堂带您读懂隋唐洛阳城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 17:47

　　22日15时，考古洛阳公益讲堂《隋唐洛阳城城址考古概述》将在洛阳市图书馆第一报告厅举行。洛阳市考古研究院隋唐研究室副主任屈昆杰，将结合自己的考古经历，为大家讲述隋唐洛阳城的故事。

隋唐洛阳城定鼎门遗址

　　隋唐洛阳城是我国古代封建社会发展到鼎盛时期的都城，一度成为隋、唐、宋的政治、经济、文化中心。自隋炀帝大业元年始建以来，已有1400多年的历史。自上世纪五十年代以来，几代考古人对隋唐洛阳城开展了持续的考古工作，取得了瞩目的成就，回洛仓、含嘉仓、定鼎门等遗址均被列入世界文化遗产名录。

　　如今的隋唐洛阳城国家遗址公园，气势宏大、引人入胜，应天门、天堂、明堂、定鼎门、天街等成为备受青睐的“网红打卡地”。随着文物考古资源进一步实现创造性转化、创新性发展，隋唐洛阳城遗址将更好的“活起来”，推动全社会增强历史自觉、坚定文化自信，更好地深化认识、传承弘扬中华文明。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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