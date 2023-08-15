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洛阳又“出圈”！首届国际书法嘉年华引发国际关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 17:47

　　据参考消息网10月20日报道，日本《读卖新闻》近日以《期待日中加快书法交流》为题，聚焦在洛阳举办的首届国际书法嘉年华活动周。

　　报道中提到，河南省是中国书法最兴盛之地。报道还认为，首届国际书法嘉年华活动打破国籍界限，在常设展区展出各国名家书法作品，是一次广招贤士的尝试。在报道中，作者特别提到了北魏书法艺术精华之作《龙门二十品》的临摹活动，认为这正对全员参与理念的践行，有利于推动实现书法的可持续发展。

　　书法作为中华优秀传统文化的瑰宝，是华夏精神气质的典型象征，蕴含着独具特色的东方之美，吸引了世界各地不同民族、不同国家的人民爱好书法、研习书法。洛阳历史文化悠久、书法底蕴深厚。

　　“传承与发展——首届国际书法嘉年华”活动周由河南省委宣传部指导，省文联、省委外办、省教育厅、省文化和旅游厅、洛阳市政府、郑州大学联合主办。活动旨在深入贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，弘扬中华优秀传统文化，擦亮“行走河南，读懂中国”品牌，使书法艺术焕发时代光彩，将对赓续历史文脉、推动国际文化交流，增强文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌起到重要推动作用。全国书法名家代表，以及来自日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家的书法界代表参加活动。

　　本次活动周已于10月5日落下帷幕，13场中外著名书家参与、涵盖古今书法文化、具有鲜明时代特色的书法展览，为海内外观众留下了深刻的印象。同时，13项项书法家、理论家和书法爱好者共同参与的书法活动，如中外书法家集体书写魏碑经典《龙门二十品》、全省书法家书写爱国诗词、《中国书法大会》录制以及国际书法座谈会、学术研讨会、专题讲座、互动交流等活动，与展览相互补充、立体交融，让众多书法爱好者得以多角度品读书法奥妙，领略书法艺术魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为资料)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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