学青会赛场直击：河南选手痛失奖牌 冠军点赞洛阳赛事保障

21日，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛在洛阳市体育中心自行车馆进入第三个比赛日的争夺。在最具观赏性的女子20公里麦迪逊决赛上，参赛的河南姑娘在最后阶段不慎摔倒，未能将领先优势保持至最后，错失奖牌，位列第四名。

21日，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛在洛阳市体育中心自行车馆进入第三个比赛日的争夺。在最具观赏性的女子20公里麦迪逊决赛上，参赛的河南姑娘在最后阶段不慎摔倒，未能将领先优势保持至最后，错失奖牌，位列第四名。

21日当天，共进行了男子全能赛之一( 7.5公里捕捉赛)、男子全能赛之二( 7.5公里冲刺赛)、男子争先赛、女子争先赛等项目。

10时48分，女子20公里麦迪逊赛决赛正式打响。这是一项考验耐力、速度和战术的比赛，每支代表队派出两名选手登场，2名运动员交替接力，进行途中冲刺，以领先圈数和冲刺积分确定最后名次。因为比赛总长度达到80圈(250米一圈)，需要两名队员默契配合。两名队员可根据比赛的速度交换位置，当一名队员由放松状态进入冲刺状态时，就需要“交手”动作完成角色转换——骑行在前方的领先队友通过握手、用力往前拽的方式，让位居身后的队友借力加速冲刺，就像田径场上的交换接力棒，每隔一两圈，轮换一次，如此往复。

21日的比赛上，河南姑娘周梦寒、伊曼丹纳代表郑州队出战，在比赛中她们配合娴熟默契，始终占据第一集团位置，并在多个冲刺圈上夺得前两名的积分，如不出意外，将如愿获得前三名。可惜，在比赛进行至77圈的时候，两名选手不慎摔倒在赛道上，遗憾地退出了比赛，最终获得第四名。

除郑州队外，在最后关头摔倒的还有青岛队等多支代表队。最终，成都队、天津滨海新区队、云南玉溪队三支队伍获得该项目的前三名。

颁奖仪式结束后，接受采访的成都队选手表示：为了备战本次比赛进行了非常细致的准备，因为多支强队摔倒出局，她们拿到冠军颇感意外。几天来，在洛阳参赛期间，无论是出行保障还是餐饮住宿，洛阳方面都给予了周到的服务，她们感到非常贴心，为洛阳赛事组织工作点赞！（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）