即日起，996、997路公交改线

昨日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，因炎黄大道西段存在一定安全隐患，化工园区需要封闭管理，现对996路、997路公交线路进行调整。
昨日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，因炎黄大道西段存在一定安全隐患，化工园区需要封闭管理，现对996路、997路公交线路进行调整。
昨日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，因炎黄大道西段存在一定安全隐患，化工园区需要封闭管理，现对996路、997路公交线路进行调整。具体内容如下：
一、调整时间：
自2023年10月21日起实施
二、调整内容：
原线路途经炎黄大道鹤祥路西段，调整后改走华阳大道伏羲路后经炎黄大道东段恢复原路线。
取消站点：白鹤南站、炎黄大道鹤祥路口站
改线后站点：产业园区管委会站
咨询电话：0379-63991666
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