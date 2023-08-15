即日起，996、997路公交改线

昨日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，因炎黄大道西段存在一定安全隐患，化工园区需要封闭管理，现对996路、997路公交线路进行调整。 昨日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，因炎黄大道西段存在一定安全隐患，化工园区需要封闭管理，现对996路、997路公交线路进行调整。具体内容如下： 一、调整时间： 自2023年10月21日起实施 二、调整内容： 原线路途经炎黄大道鹤祥路西段，调整后改走华阳大道伏羲路后经炎黄大道东段恢复原路线。 取消站点：白鹤南站、炎黄大道鹤祥路口站 改线后站点：产业园区管委会站 咨询电话：0379-63991666 ⑥