请绕行！洛阳这段高速公路双向断行抢修

21日，记者从洛阳高速交警支队获悉，受近期连续降雨影响，洛卢高速公路K100+500处路面破损，形成安全隐患，急需抢修。10月21日开始，洛卢高速长水站至上戈站双向封闭断行，预计抢修用时60天。 涉事路段出现安全隐患 21日，记者从洛阳高速交警支队获悉，受近期连续降雨影响，洛卢高速公路K100+500处路面破损，形成安全隐患，急需抢修。10月21日开始，洛卢高速长水站至上戈站双向封闭断行，预计抢修用时60天。 在站点附近设置绕行标志牌 绕行路线 洛阳高速交警支队有关负责人提醒，目前，有关部门已在涉事路段摆放绕行标志牌，并安排交警及路政人员引导，经过此处的车辆需绕行343国道。请广大驾驶员关注媒体及洛阳交警微信公众号发布的恢复通行时间。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 张涛 齐奇)(洛阳高速交警供图)