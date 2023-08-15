明日，洛阳民俗博物馆邀请老年人看展迎重阳

重阳节即将到来，日前，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为弘扬尊老敬老的传统美德，该博物馆将于明日推出“九九重阳日 敬老传家风”公益活动，邀请老年人看展迎重阳，为其送上一份节日文化大餐。

重阳节即将到来，日前，记者从洛阳民俗博物馆获悉，为弘扬尊老敬老的传统美德，该博物馆将于明日推出“九九重阳日 敬老传家风”公益活动，邀请老年人看展迎重阳，为其送上一份节日文化大餐。

活动具体举办时间为明日10时至10时30分，活动对象为60岁及以上的老年人，参与名额为15组家庭。届时，该博物馆工作人员将带领老年人一起走进“镜像——家风家训专题展”，并为大家深度讲解展品背后的历史文化内涵。

“镜像——家风家训专题展”以洛阳民俗博物馆馆藏匾额为依托，围绕“家风家训”主题，以立德修身、敦睦齐家、家国天下、垂范百世4个部分，展示中国传统家风、家训文化。如果您感兴趣，可拨打电话60335237咨询报名。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 席晓丹)