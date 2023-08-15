离婚后探望儿子受阻 法律援助让母爱回归

女子离婚后，孩子抚养权归前夫，不料，前夫却不配合她探望儿子。近日，记者从伊川县法律援助中心了解到这样一起案件：在法律援助下，法院经审理，依法维护了该女子的探望权。

女子离婚后，孩子抚养权归前夫，不料，前夫却不配合她探望儿子。近日，记者从伊川县法律援助中心了解到这样一起案件：在法律援助下，法院经审理，依法维护了该女子的探望权。

2022年11月，伊川县居民韩某某与许某某经法院达成调解协议，双方离婚，孩子由许某某抚养，韩某某每周探望一次。2022年12月，双方经协商对探望权进行了更详细的约定。

不料，两人离婚后，许某某不按约定配合探望，韩某某申请法院强制执行。执行期间，许某某仍不积极配合，致使韩某某根本无法行使探望权。

为行使探望权，韩某某再次向法院起诉，诉求为每周探望孩子一次，每次两天；每两年和孩子一起过一个中秋节、春节等，并详细约定了接送时间。随后，她向伊川县法律援助中心申请法律援助。

伊川县法律援助中心经审核，认为韩某某符合法律援助条件，遂受理并指派河南法桥律师事务所律师吴海伟办理该案。

承办律师接受指派后，立即查阅了援助案件证据材料，并第一时间联系和会见了受援人韩某某详细了解了事情原委和其诉求。

“本案的焦点和难点问题是受援人的探望请求十分具体和繁琐，如何得到法院支持，并具有可执行性。”承办律师说，他查阅了相关法律条文和相关案例，指导并帮助受援人收集、整理证据材料。

2023年2月，本案开庭，庭审围绕韩某某如何有效行使探望权的焦点进行。被告始终坚持只让韩某某每周探望一次，一次3小时以内。承办律师认为，被告不按约定配合韩某某探望孩子，且被告的父母屡次阻止探望，明显违背我国民法典第一千零八十六条之规定；韩某某的相关探望诉求具体明确，符合法律规定。

经过开庭审理，法院采纳了承办律师的代理意见，认为离婚后，不直接抚养子女的父或者母有探望子女的权利，另一方有协助的义务。同时，考虑到韩某某与许某某离婚时间较短，以及孩子身心健康、母亲牵挂孩子等因素，判决每周六或周日的白天，韩某某可探望孩子一次，许某某应予协助，每个月的第一个周五下午孩子放学后，韩某某接走孩子，隔天送回，许某某应予协助；寒、暑假期间，放假的第二日上午，韩某某接走孩子，共同生活10日后，将孩子送回许某某家中，许某某应予协助。

法条链接

民法典第一千零八十六条规定：离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。

行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由人民法院判决。

父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望；中止的事由消失后，应当恢复探望。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李娅利)