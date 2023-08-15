酒后意外身亡，这些情形同饮者要担责

“喝酒不开车，开车不喝酒”已成为大家的共识。但是，总有一些人抱侥幸心理。近日，记者从孟津区人民法院了解到一起案件：一男子饮酒后骑电动车回家途中摔倒死亡，同桌饮酒者有人被判承担责任。

“喝酒不开车，开车不喝酒”已成为大家的共识。但是，总有一些人抱侥幸心理。近日，记者从孟津区人民法院了解到一起案件：一男子饮酒后骑电动车回家途中摔倒死亡，同桌饮酒者有人被判承担责任。

郭某同杨某等人是多年好友，平素关系较好。今年2月的一天，郭某邀请包括杨某在内的多名好友聚餐。

聚餐结束后，郭某独自骑电动车回家，途中发生意外摔倒，经抢救无效死亡。后经交警部门认定，郭某承担事故全部责任。

在拿到交通事故责任认定书后，郭某的亲属表示没有异议，但认为杨某等朋友明知郭某醉酒，仍放任其骑车导致悲剧发生，具有不可推卸的责任，遂将包括杨某在内的5名聚餐者诉至孟津区人民法院，要求他们承担相应的赔偿责任。

“郭某作为完全民事行为能力人，应对自己的生命健康尽最大注意义务，其作为饮酒组织者更应对饮酒带来的风险具有预见性。其放任风险发生，醉酒骑电动车且未佩戴安全头盔导致事故发生，对损害后果应负主要责任。”法官表示，被告杨某等人在明知郭某醉酒后欲骑电动车时，未能进行有效制止，他们对于郭某的死亡存在一定过错。

法院审理后，根据包括杨某在内的3人参与程度划分了过错责任，依法判决杨某等3人分别承担相应的赔偿责任。另外两名被告，因一人中途提前离去，一人与郭某并不相识，难以苛责其履行注意义务，故判决其不承担赔偿责任。

“民法典第一千一百六十五条规定：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。”法官介绍，聚餐时如饮酒出事，以下四种情形同饮者需承担法律责任：

●强迫性劝酒，比如用“不喝不够朋友”等语言刺激对方喝酒，或在对方已喝醉，意识不清、没有自制力的情况下，仍劝其喝酒的行为。

●明知对方不能喝酒仍劝其饮酒，比如明知对方身体状况，仍劝其饮酒诱发疾病等。

●未将醉酒者安全护送，如饮酒者已失去或即将失去对自己的控制能力，神志不清无法支配自身行为时，酒友没有将其送至医院或安全送回家中。

●酒后驾车酒友未劝阻，导致发生车祸等意外的。

“基于情谊的共同饮酒本是常见的增进感情的社会交往方式，但因醉酒会导致行为人认知能力、行为能力降低，为保护参与者生命健康权益，当饮酒导致参与者出现醉酒的危险状态时，其他同饮者应负有相应的注意义务。”法官提醒，无论在什么情况下聚会喝酒，一定要适可而止，不要酗酒，也不要强行劝酒、灌酒。在他人醉酒时，应尽到通知家人、安全护送、及时救治等注意义务。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 姚晨一)