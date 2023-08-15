梁铁峰：第二代“一拖人”的阵痛与辉煌

作为第二代“一拖人”，梁铁峰在中国一拖集团有限公司(原第一拖拉机制造厂，简称一拖)工作30多年，与企业共同经历了转型中的阵痛与辉煌。

梁铁峰

●人物：梁铁峰

●年龄：80岁

●身份：中国一拖退休干部

60多年前，中国首台自主生产的履带式拖拉机“东方红”问世，拉开了中国农机工业化序幕。60多年来，“东方红”拖拉机曾“开”上过人民币，也曾产量锐减跌入低谷，历经改革创新，其在同类世界顶尖农机企业的竞争中，不断发展壮大。作为第二代“一拖人”，梁铁峰在中国一拖集团有限公司(原第一拖拉机制造厂，简称一拖)工作30多年，与企业共同经历了转型中的阵痛与辉煌。

随父亲来洛阳，成为第二代“一拖人”

梁铁峰出生于1943年，老家在山西省武乡县。

“我是家里的第二代‘一拖人’。”梁铁峰笑着说，为援建一拖这个“一五”重点项目，他的父亲和其他来自全国各地的建设者一样，怀揣着开创新中国拖拉机工业的梦想，来到陌生的洛阳，成为第一代“一拖人”。

“我上小学时，父亲调到洛阳工作，我们一家人就随父亲来到了洛阳。”梁铁峰回忆说，那时，第一拖拉机制造厂正在筹建，很多建设者从全国各地来到洛阳，投身到第一拖拉机制造厂的建设中。

“高中毕业后，我上了农机类大专班，毕业后在开封实习了一段时间，1969年到第一拖拉机制造厂工作。”梁铁峰说，来到一拖后，他被分到了发动机分厂，主要负责设备维护修理等工作。

“在一拖，像我这样一家几代都是‘一拖人’的家庭有很多。”梁铁峰说，作为第二代“一拖人”，只有努力工作，为企业发展不懈奋斗，才对得起自己的父辈。

在发动机分厂工作了几年后，梁铁峰被调入一拖党校工作。“我在党校工作时，参与举办了几期青年干部班、预备干部班，为一拖选拔培养了一批年轻、专业能力强的干部。”梁铁峰说，一拖最早生产的是“东方红”54型履带式拖拉机，马力大、速度快。1980年，“东方红”履带式拖拉机销售了2.4万多台，创下了投产以来的最高纪录。

改革开放后，国家不再对一拖下达指令性计划，同时，农村实行联产承包责任制，大型履带拖拉机失去了用武之地，一拖由此开始了市场化改革与发展之路。