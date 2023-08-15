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两名大学生与民警合力救回轻生青年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:05

周生昊(左)与李宗泽

　　19日上午，正在洛龙区凌波湖边散步的两名大学生遇到一名投湖轻生的青年。二人几经努力，后与民警合力将其救起。

　　遇到跳湖轻生的青年，他俩与民警合力施救

　　记者了解到，救人的两名大学生李宗泽和周生昊是河南推拿职业学院康复系2023级同班同学兼室友。19日上午课后，二人来到学校附近的凌波湖边散步，在北侧步道遇到一名与他们年龄相仿的青年，身高约180厘米。

　　“当时，他说想借手机打个电话。”周生昊说，青年打完电话将手机归还后，他和李宗泽走到离其不远的长凳处聊天。突然，他们听见青年喊了一声“(车)钥匙放车筐了”，随后就是巨大的落水声。二人立刻循声赶去，发现青年已经落入水中。

　　见状，李宗泽赶忙捡起一根木棍，朝青年伸去，“我们以为他是不小心落水的，哪知他并不接棍子”。

　　意识到青年是跳水轻生，二人焦急万分，一边劝说一边拨通了报警电话。此时四周无人，周生昊又快速骑上自行车到远处喊人。

　　数分钟后，民警来到现场，一同赶来的还有青年的母亲等人。经过民警一番劝说，青年最终接过棍子，李宗泽、周生昊和民警一同将其拉到岸上。

　　青少年情绪异常，我们可以这样做

　　市第五人民医院(市精神卫生中心)心理科主任肖一妙表示，青少年的情绪容易受到生理和自我意识的影响，可能表现出情绪不稳定等特点。目前，青少年心理疾病的发生率较高，需要全社会的共同努力。除了应当加强心理健康和生命健康教育，家长也要与孩子建立良好的沟通渠道，表达对孩子的关心、支持和爱，鼓励孩子建立良好的人际关系，培养孩子面对压力的应对技巧。

　　肖一妙说，有自杀念头的人可能出现下列行为：言语中流露暗示轻生的内容，微信朋友圈等社交媒体发布关于生死、分离等内容的文字；对曾经热爱的事物突然失去了兴趣，或者做出一些比较冒险的行为；变得话少，呈现出沉重的情绪状态等。

　　应当密切关注一个沮丧的孩子。一些事，在大人看来可能是小事，但在孩子眼中并非如此，会让他们有巨大的失落感。如果发现孩子有自杀倾向，家长应及时拿走刀片、剪刀、玻璃碎片等致伤物品，避免其伤害自己。家长和老师要以温和的态度倾听孩子的心声，稳定他们的情绪，在必要时，应当寻求专业心理咨询师或医生的帮助。

　　如果青少年实施了自杀行为，家长和老师应当进行危机处理。这包括及时报警、联系医院等机构进行急救和治疗等，同时也要为青少年提供必要的心理援助和支持，帮助他们渡过难关。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 田茹飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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