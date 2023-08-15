独居老人家中摔倒 养老送餐员紧急施救

19日，西工区中京花园小区养老服务站收到市民徐先生写的感谢信。近日，该养老服务站的养老送餐员上门送餐时发现，徐先生的父亲摔倒在地，身上有擦伤，在确认老人意识清醒后将其扶起，经过联系老人家属及时赶回将老人送医救治，使老人转危为安。

养老送餐员吕海霞

“把老人交给这样的人，我们放心。”19日，西工区中京花园小区养老服务站收到市民徐先生写的感谢信。近日，该养老服务站的养老送餐员上门送餐时发现，徐先生的父亲摔倒在地，身上有擦伤，在确认老人意识清醒后将其扶起，经过联系老人家属及时赶回将老人送医救治，使老人转危为安。

“把老人交给这样的人，我们放心”

“现在，我父亲的状态非常好，能遇到这些有爱心、有责任心的人，是我们一家人的福气。”“把老人交给这样的人，我们放心。”徐先生在感谢信中写道。

徐老先生属于半自理独居老人，不想去养老院。徐先生忙着上班，为了解决父亲的吃饭问题，在中京花园小区养老服务站订了送餐服务。

“刚开始，徐先生为老人订了午餐和晚餐，后来老人自行解决晚餐，就改为只订午餐。”该养老服务站养老送餐员吕海霞说。

考虑到父亲行动不便，徐先生就给了养老服务站一把钥匙，便于养老送餐员开门送餐。

16日11时40分，吕海霞像平时一样前往徐老先生家送餐。她打开入户门发现，徐老先生躺在地上，看上去状态不太好。

“我赶紧把饭放在桌子上，跑到老人身边询问情况。”吕海霞说，徐老先生穿着短裤，身上有擦伤，推测是不小心摔倒后，无法起身。