省国防动员（人民防空）系统职业技能竞赛洛阳初赛举行

昨日，河南省国防动员(人民防空)系统职业技能竞赛洛阳初赛举行。 昨日，河南省国防动员(人民防空)系统职业技能竞赛洛阳初赛举行。 此次竞赛以人防法律法规、专业知识、专业技能、职业素养等为主要内容，着力提升国防动员(人防)系统履职尽责能力，推动国防动员事业高质量发展。 此前，我市已举办人防工程知识网络竞答活动、人防工程建设管理及行政执法业务培训班。市国动办(人防办)相关负责人介绍，洛阳初赛的最终成绩将综合本次竞赛成绩、网络竞答成绩和工作实绩给出，前三名将代表我市参加11月举行的全省决赛。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 见习记者 陈雅旭 通讯员 姚志军)