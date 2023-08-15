洛阳组织开展离退休干部参观考察活动

昨日，市委老干部局组织部分离退休干部参观考察我市产业发展、城市提质情况。

昨日，市委老干部局组织部分离退休干部参观考察我市产业发展、城市提质情况。

老同志们先后到伊滨区中央公园、新源嘉苑邻里中心、中州时代新能源生产基地、龙门实验室、洛龙区政康苑社区体育公园、中航光电等地，实地了解社区体育公园、邻里中心、科技产业社区、重大产业项目、科技创新平台等建设运行情况。

通过实地参观考察，老同志们对我市坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落在企业上，更好地以科技创新引领产业升级取得的新成就给予高度评价，对我市坚持以群众需求为导向，持续提升城市功能品质，推进公共服务进社区，增强城市综合承载力的理念做法表示高度认可。

大家纷纷表示，将一如既往支持市委、市政府工作，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，积极发挥余热，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献智慧和力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 李玉丹)