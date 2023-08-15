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全省应急管理宣传工作会议在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:06

　　近日，全省应急管理宣传工作会议暨新闻宣传实务培训开班仪式在栾川县举行。

　　会议指出，要深刻把握应急管理宣传工作的立场使命，聚焦应急管理事业改革发展成效宣传，稳妥做好网络舆情的应对处置，提升应急管理社会化宣传水平，推动新闻宣传工作提质增效，推进应急特色文化建设。要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，建设一支能够承担急难险重工作任务的应急宣传队伍。

　　会后，省应急管理厅还在我市举行新闻宣传实务培训，围绕新闻摄影摄像、短视频制作、新闻写作技巧等内容，提升应急管理系统宣传人员的业务水平，培训为期3天。

　　省应急管理厅二级巡视员徐照昇参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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