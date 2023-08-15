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嵩县第三届乡村运营商招募暨乡村产业招商大会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:06

　　19日，嵩县第三届乡村运营商招募暨乡村产业招商大会在郑州举行，近500名行业嘉宾、专家学者、企业家和乡贤代表等相聚一堂，共商和美嵩县发展大计。

　　会上，嵩县现场推介“嵩上好礼”新品，发布面向民宿和新文旅、乡村运营、中医药和生物医药、康养和养老等领域招商意向。乡村运营达人、行业嘉宾以路演形式介绍运营案例，献策乡村振兴。13家来自民宿和新文旅、乡村运营、生物医药领域的企业现场签约。

　　近年来，嵩县围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，抢抓新文旅风口产业，探索构建“中医药+康养”新产业，形成旅游景区带动、乡贤返乡创业带动、集体经济合作社带动等乡村运营模式，全面推进“湖山宿集”建设，加快“山城”向“湖城”转变。下一步，嵩县将充分发挥“五全四专”服务保障机制，持续优化政务、法治、市场环境，着力打造嵩县旅游第一目的地和中原文旅标杆，在湖山圣域的乡村振兴画卷上再添新彩。

　　当日，“洛阳山海间——康养伏牛山”嵩县民宿康养产业全国招商行动正式启幕。

　　省乡村振兴局二级巡视员宋技明、市领导韩治群参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王世光 王博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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