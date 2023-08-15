喜迎重阳节 情暖夕阳红

昨日，涧西区湖北路街道上海市场社区在牡丹公园举办“五星引领绘新景 九九重阳暖金秋”爱老敬老公益集市活动。
昨日，涧西区湖北路街道上海市场社区在牡丹公园举办“五星引领绘新景 九九重阳暖金秋”爱老敬老公益集市活动。
昨日，涧西区湖北路街道上海市场社区在牡丹公园举办“五星引领绘新景 九九重阳暖金秋”爱老敬老公益集市活动。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 屈云云 摄）
19日下午，老城区举办2023年度“好媳妇”“好婆婆”“最美家庭”“文明家庭”评选暨“文明传承 浓浓敬老情”重阳节主题活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 石智卫 摄）
昨日，洛龙区安乐街道曙光社区幼儿园开展“小手拉大手 ‘爱’在重阳节”活动。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 史静鸽 摄）
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