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巧手做草编 编出好生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:07
 

　　选择葫芦草、设计造型、固定框架、捆扎分类……一会儿工夫，原本松散的葫芦草在居民手中焕发出新生机，一个实用的收纳筐展现在眼前。

　　昨日，在涧西区徐家营街道北方社区巧手草编工作室，十来名居民一边拉着家常，一边做着草编，现场不时传出阵阵笑声。

　　记者在现场看到，精致小巧的杯垫、线条简洁的蒲扇、形状各异的收纳筐……巧手草编工作室内摆满了造型各异的草编工艺品，恍如一个小型展厅。据统计，截至目前，工作室能生产的产品超过50种，除了供给国内市场，还远销美国、德国、日本等国家。

　　这间工作室并不普通，它为社区自治、居民就业增添新动力。今年，徐家营街道工作人员四处考察、多处求证，最终在草编工艺品加工项目中发现了商机，并将草编工艺引进社区，完工结算的灵活方式备受称赞。

　　为打造特色品牌，7月，巧手草编工作室进驻北方社区邻里中心，以草编为载体，探索建立了居民、社区、企业及社会力量共同参与的“一核多元”运营机制，通过打造居民就业服务品牌，不断提升社区为民服务能力。

　　目前，巧手草编工作室已培训学员3期，近300名居民参与培训。社区居民李小丽前后参加了3次培训。在培训师的帮助指导下，从最初对编织一窍不通的“小白”，到能独立完成草编工艺品，她只用了3天时间。如今，她不仅是工作室的“大单能手”，还成了培训师，为新学员教授技艺。

　　“工作室就在家门口，像我们这样腿脚不灵活的老年人，在这里既能赚钱贴补家用，还能照顾一家老小，很方便！”今年60岁的李振华边忙着手里的活儿边说，在家门口干活，一件工艺品能赚12元，现场制作现场结算，挣钱顾家两不耽误。

　　“工作室依靠极度灵活的作坊形式深扎社区，实现了居民在家门口就业，有效盘活了闲散劳动力。”北方社区负责人说，下一步将以工作室升级改造、品质提升、集约发展、特色品牌创建为切入点，积极带动社区就业与经济发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李静 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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