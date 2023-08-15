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全省城镇老旧小区改造工作推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:07

　　18日，全省城镇老旧小区改造工作推进会在洛召开，回顾近年城镇老旧小区改造工作成效，交流分享经验做法，确保高质量完成全省城镇老旧小区改造年度目标任务。

　　省住建厅副厅长、一级巡视员巩魁生，副市长李新红参加。

　　此次推进会组织各省辖市、济源示范区老旧小区改造工作相关负责人先后走进洛龙区龙兴小区、关林片区，老城区莲花寺片区，西工区行署路片区，涧西区滨河新村等地，实地观摩我市部分老旧小区改造成效。

　　推进会上，洛阳等地介绍了老旧小区改造经验做法。近年来，我市扎实推进老旧小区改造工作，在坚持组团连片改造，统筹抓好邻里中心、社区体育公园建设，创新模式破解电梯加装难题，运用市场机制破解资金难题，推动物业管理、公共服务、社区治理全覆盖等方面取得良好成效。

　　就扎实做好下步老旧小区改造工作，会议强调，要大力推进“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，打造宜居生活环境。要优先解决群众急难愁盼问题和各种安全隐患，补短板强弱项。要以社区为单元统筹实施片区更新改造，建成更多完整社区。要坚持引入市场力量，建立完善“政府统筹、平台参与、市场运作”的工作机制。要注重后期管理和社会综合治理创新，全面提升城市功能品质。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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