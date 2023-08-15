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建好农村公路 助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:07

　　19日，市委第四督查组组长、市人大常委会副主任杨劭春带队到汝阳县、嵩县督导伏牛1号旅游公路建设情况，协调解决相关问题。

　　督查组一行先后到汝阳县石盘驿站、云梦大道，嵩县木札岭观景平台、栗树坪驿站、前河大桥公路桥梁博物馆等处查看驿站建设、“四新”技术运用、“交文旅”融合、文物保护等工作开展情况。杨劭春强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，进一步深化对建设农村公路的认识，把伏牛1号旅游公路“建好、管好、护好、运营好”，让旅游公路成为高质量的生态路、致富路、幸福路，为加快推进农业农村现代化提供强有力交通支撑。要统筹谋划，将道路建设与乡村振兴、文旅提质、特色产业有机融合，让公路沿线的乡村通起来、景美起来、产业火起来、群众富起来。要在确保质量和安全的前提下加快施工进度，确保年底前实现500公里主线全线贯通。要加强沟通联络，相互借鉴、取长补短，形成比学赶超的良好氛围，推动市委乡村振兴“151”工作举措落地落细落实。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张宇欢)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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