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全国轴承行业产教融合共同体在洛成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.21 09:07

　　昨日，全国轴承行业产教融合共同体在洛成立。

　　该共同体由洛阳LYC轴承有限公司、河南科技大学、三门峡职业技术学院、中国轴承工业协会人力资源工作委员会、洛阳轴承研究所有限公司和中机十院国际工程有限公司牵头，联合国内百余家企业及行业有关院校、科研院所等组建而成。

　　当日举行的成立大会表决通过了共同体第一届理事会单位名单，审议通过相关章程和建设规划，并为共同体成员单位授牌，洛轴当选第一届理事长单位。

　　全国轴承行业产教融合共同体成立后，将通过共同商讨校企合作、产教融合，探索创新人才自主培养新途径，推动形成与市场需求相适应、与产业结构相匹配的现代职业教育结构和行业布局，促进科技创新与产业深度融合，为我国轴承行业高质量发展夯实基础，为轴承强国建设提供优质人才和智力支撑。

　　市高端轴承产业工作推进专班组长、市人大常委会副主任徐新参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 王国兴)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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