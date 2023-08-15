涧西区“牵手”省文旅集团打造特色体育产业项目

昨日，涧西区与省文旅集团下属子公司豫健(河南)体育产业集团签订战略合作协议，共同打造豫健运动火力港项目，助力青年友好型城市建设。

昨日，涧西区与省文旅集团下属子公司豫健(河南)体育产业集团签订战略合作协议，共同打造豫健运动火力港项目，助力青年友好型城市建设。

省文旅集团董事长吴孟铎、总经理张立新、监事会主席李大伟、总会计师梁爽，副市长任丽君出席活动。

豫健运动火力港项目是省文旅集团在全省落地的首个体育产业项目。根据协议，双方将在盘活闲置老旧厂房的基础上，共同投资建设运营洛阳六冶铆焊厂体育公园，并以此项目为试点，以体育为引领，构筑“文体旅娱展教购”多维度业态，赋能体育产业升级。项目将打造面向全民的多功能体育综合体，促进体育、旅游、文化等相关产业深度融合，推动我市体育产业和全民健身事业繁荣发展。

省文旅集团是省管重要骨干企业，当前正深入贯彻省委省政府关于建设体育河南的决策部署，结合各地市文化符号、特色资源、优势产业，打造特色体育产业项目，推动文体旅融合发展。近年来，涧西区积极围绕我市打造青年友好型城市目标，把发展体育产业作为提升城市品质的重要举措和增强全民健康素养的重要抓手，推动体育事业及体育产业长足发展。 (洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 陈雅旭)