建好社区与小区这个“中枢”——二谈以更大力度推进城乡养老服务体系建设

在西工区春晴路社区养老服务中心，40位老年人常年享受送餐、巡护、助洁等上门服务；在涧西区长四社区养老服务站，开业至今为老年人上门助洁、助医、助餐1.6万人次；在汝阳县漫流村居家助老服务点，老年人助餐一顿仅3.5元……放眼洛阳，社区与小区级养老服务正走进寻常百姓家，让幸福触手可及。

在西工区春晴路社区养老服务中心，40位老年人常年享受送餐、巡护、助洁等上门服务；在涧西区长四社区养老服务站，开业至今为老年人上门助洁、助医、助餐1.6万人次；在汝阳县漫流村居家助老服务点，老年人助餐一顿仅3.5元……放眼洛阳，社区与小区级养老服务正走进寻常百姓家，让幸福触手可及。

老话说，垂暮不离亲，养老不离家。现阶段，我国90%的老年人都居家养老，7%的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。“9073”的养老格局，再加上未富先老，大多数老年人最大的愿望是在家门口就能解决吃饭、照料、看病、娱乐等需求。因此，构建契合我市实际的以居家养老为基础的养老服务体系，就必须把社区与小区级的养老服务设施建设好。

回应群众期盼，在全市居家社区养老服务体系建设工作推进会上，市委书记江凌着重提出要进一步建好社区、小区养老服务中心(站)，并作为“五级四类”养老服务体系的“中枢”进行谋划布局，为构建高质量城乡养老服务体系明确了方向重点。

“中枢”运转顺畅，整体运行就不瘀滞。社区与小区养老既“就近方便”居民，又向上链接街道或乡镇等养老服务中心资源功能，向下提供家庭养老床位和上门服务，其功能关乎养老服务的质量，关乎老年人生活的成色。近年来，洛阳加快“五级四类”养老服务体系建设，在城市建成社区、小区级养老服务设施825个，在农村建成415个村级居家助老服务点，让不少老年人在熟悉的环境中、亲情的陪伴下原居安老。

从数字上看，这份成绩单不可谓不亮眼，然而，平摊到洛阳老年群体这个“分母”上，真正在老年人身边的养老服务设施还太少。调查显示，只有14%的老年人接受过或正在接受居家社区养老服务。社区和小区普遍缺乏养老场地，导致一些服务内容无法植入，同时功能定位不清、运营水平不高等问题也亟待解决。

老人养老不能等，破解养老难题不能等。我们要加快补齐短板，通过盘活闲置物业、分散配置功能等措施着力破解场地不足难题，打一场社区与小区级养老服务中心建设的攻坚战；把准功能定位，社区养老服务中心以提供日间照料为主，小区养老服务站以组织面向家庭养老的上门服务为主；提升运营水平，因地制宜植入助餐、助医、日间照料等多样化服务，把更有温度品质的养老服务送到老人身边。

人人都会变老，家家都有老人。攻坚克难、深度挖潜，广泛布局社区、小区养老服务中心(站)，真正以这一“中枢”在洛阳的遍地开花，稳稳托起老年人幸福的晚年！(洛平)