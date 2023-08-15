洛阳民营企业高质量参与共建“一带一路”开启互利共赢新天地

从制造出口，到投资建厂，再到承建项目……共建“一带一路”，我市民营企业大有可为。

嵌入北玻玻璃的澳大利亚布里斯班新剧院

核心提示

近年来，我市坚持把开放落到企业上，积极推动更多洛阳民营企业走出去，深化与“一带一路”合作伙伴的经贸交流、产业合作，一项项“洛阳工程”“洛阳智造”“洛阳创造”在共建“一带一路”国家播撒种子，结下丰硕果实！

在泰国，越来越多甘蔗种植户告别昂贵欧美农机，用上高性价比的洛阳甘蔗收割机。

在哈萨克斯坦，克服疫情不利因素，洛阳企业用近三年时间为该国建起首条浮法玻璃生产线。

在阿联酋，“洛阳玻璃”嵌入阿布扎比国际机场新航站楼，在大漠中盛开一朵优美的“玻璃花”。

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从制造出口，到投资建厂，再到承建项目……共建“一带一路”，我市民营企业大有可为。

扬帆出海 “洛阳工程”造福世界

“想起那三年，脑海中总能浮现茫茫无际的粗犷平原、变幻无常的恶劣天气，但是一想起手下的工程结束了哈萨克斯坦不能生产浮法玻璃的历史，一种使命感就油然而生。”直到昨日，想起去年10月9日20时18分的那个标志性时刻，河南省安装集团有限责任公司项目经理侯书玲仍记忆犹新。

那一刻，在河南安装负责安装建设的当地奥尔达玻璃项目现场，首片锃亮的玻璃头子被传送出退火窑，缓缓进入冷端输送辊道，标志着该国从此结束了不能生产浮法玻璃的历史！

说起“一带一路”上的洛阳企业，就不得不说河南安装。这个在玻璃、水泥、化工等产业设备安装领域有着良好口碑的企业，近年来喊出“走出去，蹚出发展新路子”的口号，在马来西亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国注册本地企业，成立中亚、北非等地区12个国际区域网点，把安装的触角伸向世界各地。

在非洲，承接贝宁最大的水泥项目——日产3600吨水泥项目，实现工程圆满交付；在东南亚，建设马来西亚Hume二线水泥生产线、泰国京都水泥纯低温余热电站等项目，助力当地民生、产业发展跑出“加速度”；在欧洲，承建俄罗斯萨拉托夫浮法玻璃生产线、卡卢加州汽车玻璃生产线等项目，大大提升该国玻璃制造水平……一个个“民心项目”落地开花，收获了共建国家真心实意的认同！