2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会在我市上演

10月20日，2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会在洛阳正大文化交流中心上演。

10月20日，2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会在洛阳正大文化交流中心上演。 10月20日，2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会在洛阳正大文化交流中心上演。 本次音乐会由中共洛阳市委宣传部指导，洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市文化广电和旅游局等共同主办，由洛阳爱乐乐团担纲演出。 音乐会现场《红旗颂》《燃情岁月》《交响洛阳》《黄河颂》《狩猎波尔卡》《我爱你中国》等经典乐曲次第奏响，为市民呈现了一场精彩的视听盛宴。