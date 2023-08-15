艺术之约 || 10月20日“黄河之声”公益交响音乐会 文末查阅获票方式

洛阳爱乐乐团，成立于2019年，是一支常年活跃在洛阳艺术舞台上的乐团，坚持艺术为群众服务，努力打造成为洛阳音乐艺术名片。乐团多次参加洛阳牡丹文化节、河洛文化节等大型演出宣传活动，在“国际古都论坛”、“中东欧国家文化遗产论坛开幕式”等国际重要活动中演出。参演2022洛阳新年音乐会，并担纲出演2023洛阳新年音乐会。

2023“黄河之声”

乐享新时代 奏响河洛情

公益交响音乐会

10月20日20:00

洛阳正大文化交流中心

ONE

黄河之声

离不开浸入华夏儿女血液的“黄河颂歌”

河洛情谊

离不开对古都洛阳的拳拳盛情

十首乐曲

牵动人心的情感羁绊

深刻的艺术内涵

刻以交响的符号

让我们感受音乐色彩与旋律律动的交融

2023“黄河之声”

—“乐享新时代奏响河洛情”

公益交响音乐会

指导单位：

中共洛阳市委宣传部

主办单位：

洛阳市文学艺术界联合会

洛阳市文化广电和旅游局

洛阳广播电视台

洛阳广电传媒集团

承办单位：

洛阳市音乐家协会

洛阳广播电视台广播传媒中心

洛阳正大文化交流中心

洛阳爱乐乐团

协办单位：

洛阳职业技术学院戏曲艺术学院

洛阳市音乐家协会小提琴\流行音乐\吉他\古筝专业委会

洛阳基本映画文化传媒有限公司

洛阳理工学院教育科学与音乐学院

支持单位：

文艺洛阳\老贾播报\洛阳旅游\潮广播\在洛阳\云梵造型

2023

黄河之声

乐享新时代奏响河洛情

公益交响音乐会

在演出现场，我们可以感受到指挥家拨云见月的手法，木管与弦乐此起彼伏，用温暖如春的氛围烘托着婉转流淌的旋律，在这个由音乐家营造的环境里，尽情与自己相处，随着音符与自己对话。

本次2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会，我们和年轻的艺术家一起，创造出一场富有朝气，充满鲜活力量，极具生命力的演出现场。

演出团队

洛阳爱乐乐团，成立于2019年，是一支常年活跃在洛阳艺术舞台上的乐团，坚持艺术为群众服务，努力打造成为洛阳音乐艺术名片。乐团多次参加洛阳牡丹文化节、河洛文化节等大型演出宣传活动，在“国际古都论坛”、“中东欧国家文化遗产论坛开幕式”等国际重要活动中演出。参演2022洛阳新年音乐会，并担纲出演2023洛阳新年音乐会。

乐团代表作品

2020年录制《奉献》致敬疫情之下的白衣天使；

《洛阳地铁通车了》、《牡丹之歌》小提琴演奏快闪视频转发破万，播放量超50万次；

《唱支山歌给党听》与龙门石窟联合录制献礼党的百年华诞；

录制《洛阳，正青春！》城市宣传片；

拍摄《江山》献礼党的101岁生日；

《豫》原创管弦乐于2023洛阳新年音乐会上成功首演；

《交响洛阳》原创管弦乐在第40届中国洛阳牡丹文化节发布，全网播放量超121万次。

乐团演出经历

2020年和2021年连续两年明堂景区共同举办“宫崎骏动漫视听音乐会”；

2021年与明堂景区共同举办“宫崎骏动漫视听音乐会”；

2021年中国国际乐器演奏日；

2021年洛阳民建助力青年友好型城市“洛阳正青春”艺术快闪活动；

2022年洛龙区文化广电和旅游局举办“洛龙读书会·音乐会客厅”活动；

2022年中国国际乐器演奏日；

2022年老城区“喜迎二十大文艺进万家”新时代文明实践主题活动开幕式；

2022洛阳新年音乐会；

2022年洛阳广电“青春爱乐动弦舞河洛情”喜迎二十大交响音乐会；

2023洛阳新年音乐会；

2023年“轩尼诗XO全新篇章全球发布会”现场演出；

2023年8月22日“穿越时空的爱”七夕交响音乐会；

节目单

1.《红旗颂》

作曲：吕其明

2.《闲聊波尔卡》

作曲：小约翰·施特劳斯

3.《号手的节日》

-为三把小号和乐队而作

作曲：勒罗伊·安德森

演奏：杨庭晨 文麟 岳昊泽

4.《燃情岁月》

作曲：詹姆斯·霍纳

5.《单簧管波尔卡》

作曲：普罗修斯卡

改编：刘畅

演奏：张汴林

6.《交响洛阳》

-为2023年第40届牡丹文化节而作

作曲：刘畅(洛阳爱乐乐团驻团作曲家)

演奏：高盈(特邀古筝演奏家)

7.《黄河颂》

-选自钢琴协奏曲《黄河》第二乐章

作曲：冼星海

改编：殷承宗等

演奏：李曈

8.《狩猎波尔卡》

作曲：约翰·施特劳斯

9.《沉思》-选自歌剧《泰伊思》

作曲：马思涅

演奏：丁南

10.《我爱你中国》

作曲：郑秋岚

改编：董乐弦

主创成员介绍

丁南 洛阳爱乐乐团团长

小提琴演奏博士，先后毕业于西安音乐学院、俄罗斯国立格林卡音乐学院。洛阳市音乐家协会小提琴专业委员会主任、河南省音乐家协会小提琴专业委员会理事。

代表作品黄渤、江一燕主演电影《假装情侣》的作曲、配器、音乐制作及小提琴独奏；陆毅、刘涛主演电视剧《掩护》的主题歌编曲及演唱；2021年东方艺术中心—浦东艺术节闭幕式《清弦行语》舞剧的作曲、音乐制作、乐队录制及小提琴独奏。

李曈 洛阳爱乐乐团艺术总监、常任指挥

俄罗斯国立格林卡音乐学院指挥专业博士。本硕毕业于西安音乐学院作曲系。担任陕西省职工影视集团签约作曲家；洛阳市音乐家协会小提琴专业委员会副主任。

代表作品：江西中医药大学《中医之道》歌舞剧的作曲；河南理工大学110年校庆晚会音乐创编及作曲配器、兰州大学校庆音乐配器及制作；山西长治春晚音乐总监；2021上海浦东艺术节闭幕式《清弦行语》舞剧作曲、配器及音乐制作。

刘畅洛阳爱乐乐团驻团作曲洛阳理工学院教育科学与音乐学院讲师，俄罗斯下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院作曲博士，洛阳市音乐家协会会员。代表作品：2023洛阳新年音乐会首演原创管弦乐《豫》；第40届牡丹文化节原创管弦乐《交响洛阳》。并为“穿越时空的爱”七夕交响音乐会中的演出曲目《圣斗士》、《数码宝贝》、《犬夜叉》、《最终幻想X》、《仙剑奇侠传》等配器改编。

胡骁 洛阳爱乐乐团驻团指挥

洛阳市老城区文化旅游局高层次人才，毕业于广西艺术学院作曲系，白俄罗斯国立文化艺术大学在读博士，中欧音乐联盟青年指挥家，洛阳市音乐家协会会员。

代表作品：第40届牡丹文化节原创管弦乐《交响洛阳》指挥；2022年洛阳新年音乐会指挥；2020年白俄罗斯新年音乐会《Новогодний концерт》排演指挥。

2023“黄河之声”

乐享新时代 奏响河洛情

公益交响音乐会

演出时间| Time：

10月20日周五20:00

演出地点| Place：

正大文化交流中心·正大剧院

(河南省洛阳市洛龙区长兴街116号)

获票方式

前往正大文化交流中心免费领取

领票地址

正大文化交流中心

正大剧院南侧票务中心

(河南省洛阳市洛龙区长兴街116号)

领票时间

10月19日-10月20日

10:30-18:00

注意事项

现场凭身份证领取，每张身份证可领一张票

每人限领两张(需两张身份证)

门票随机发放，不可选座

6岁以上儿童及成人方可入场

数量有限，领完为止

咨询电话

0379-69996060

(09:00-18:00)