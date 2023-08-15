“黄河之声”公益交响音乐会10月20日晚上演

记者19日获悉，2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会将于10月20日20时在洛阳正大文化交流中心上演。

记者19日获悉，2023“黄河之声”——“乐享新时代奏响河洛情”公益交响音乐会将于10月20日20时在洛阳正大文化交流中心上演。

本次音乐会由中共洛阳市委宣传部指导，洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市文化广电和旅游局等共同主办，由洛阳爱乐乐团担纲演出。洛阳爱乐乐团成立于2019年，是活跃在我市的一支高水平艺术团队。

本场音乐会节目精彩纷呈，形式多样，演员们将为观众带来《红旗颂》《闲聊波尔卡》《号手的节日》《燃情岁月》《单簧管波尔卡》《交响洛阳》《黄河颂》《狩猎波尔卡》《沉思》《我爱你中国》经典曲目，为市民呈现一场精彩的视听盛宴。

据悉，市民可前往洛阳正大文化交流中心，凭身份证免费领取本场公益音乐会门票，领票时间为10月19日至20日每日10:30至18:00。（洛报融媒·洛阳网记者 记者 戚帅华 通讯员 王林艳）