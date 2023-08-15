洛阳两个作品入围河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛决赛

记者20日获悉，第十五届河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛日前举行，洛阳有两个音乐舞蹈作品进入决赛。
记者20日获悉，第十五届河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛日前举行，洛阳有两个音乐舞蹈作品进入决赛。
记者20日获悉，第十五届河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛日前举行，洛阳有两个音乐舞蹈作品进入决赛。
河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛是我省音乐舞蹈领域最高水平的艺术赛事，也是我省社会音乐舞蹈最新创作成果的集中展示窗口，旨在进一步丰富人民群众精神文化生活，繁荣群众文艺创作。
经过层层选拔，全省共有33个作品进入此次决赛。洛阳的《情牵一线》(舞蹈)、《书说洛阳》(歌曲)亮相决赛舞台。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
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