洛阳队夺得学青会第二枚铜牌

20日下午，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛在洛阳市体育中心自行车馆决出当天的第二枚金牌。在男子4公里团体追逐赛决赛上，洛阳队4名选手以4分01秒535的成绩击败广州队夺得铜牌，该项目的冠军和亚军分别由上海杨浦区队、青岛队获得。

20日下午，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛在洛阳市体育中心自行车馆决出当天的第二枚金牌。在男子4公里团体追逐赛决赛上，洛阳队4名选手以4分01秒535的成绩击败广州队夺得铜牌，该项目的冠军和亚军分别由上海杨浦区队、青岛队获得。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山文/图）