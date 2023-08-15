水利部公布第六批节水型社会达标县区 洛阳两县区榜上有名

日前，水利部公布第六批节水型社会建设达标县区名单，洛阳偃师区、洛龙区榜上有名。至此，全市累计已有8个县区成功创建节水型社会达标县区。这标志着洛阳践行黄河流域生态保护和高质量发展国家战略、加快创建国家节水型城市又迈出重要一步。

日前，水利部公布第六批节水型社会建设达标县区名单，洛阳偃师区、洛龙区榜上有名。至此，全市累计已有8个县区成功创建节水型社会达标县区。这标志着洛阳践行黄河流域生态保护和高质量发展国家战略、加快创建国家节水型城市又迈出重要一步。

作为黄河流域重要节点城市，洛阳水资源状况长期存在“富水又缺水”的矛盾。一方面，洛阳拥有北方城市少有的密布水网；另一方面，洛阳又属于资源缺水地区，人均水资源占有不足全国平均水平的1/5，且时空分布不均。近年来，洛阳坚持把水资源作为决定城市可持续发展能力和综合竞争力的基础性要素，以创建国家节水型城市、节水型社会建设达标县(区)为载体，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

在制度机制上，洛阳落实最严格水资源管理制度，扎实开展用水总量和用水强度双控行动，扎实推进水价改，促进产业结构优化升级，万元地区生产总值(GDP)用水量降至8.11m?/万元。在工程措施上，洛阳相继实施引黄入洛、故县水库引水等工程，加快建设海绵城市，全面压减地下水开采，提高地表水使用效率。与此同时，全面开展节水型机关、企业、高校、小区，加大新型节水器具应用和推广，全社会节水意识不断增强。

根据部署，到2025年，全市黄河流域节水型县域达标率要达到100%。下一步，全市水利系统将坚持把水资源作为最大刚性约束，持续推动创建工作，强化政府管理职能，发挥市场调节作用，不断提高节约集约利用水平，为现代化洛阳建设提供坚实水资源保障。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图)