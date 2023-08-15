让青年安心就业！伊川县为133位青年人才发放“心伊卡”

“有了‘心伊卡’，我们留在伊川工作，心里就更踏实了。”20日，2021年引进到伊川县的青年人才张翔激动地说。日前，包括他在内的伊川县133名高学历青年人才领到了该县发放的“心伊卡”，将在子女上学、配偶就业等多个方面享受便利。

“有了‘心伊卡’，我们留在伊川工作，心里就更踏实了。”20日，2021年引进到伊川县的青年人才张翔激动地说。日前，包括他在内的伊川县133名高学历青年人才领到了该县发放的“心伊卡”，将在子女上学、配偶就业等多个方面享受便利。

今年，为加快推进人才工作提质升级，伊川县聚焦人才服务各个环节的联动集成，制作了伊川县高学历青年人才“心伊卡”。通过“心伊卡”，该县引进的青年人才能够享受景点免费、公交免费、体检免费、医院免挂号、金融服务绿色通、签约商家协议价、配偶就业优先保、子女入学优先办等多项服务。

此外，伊川县还在全县选定38家商户为高学历青年人才友好商家联盟商户，涵盖体育健身、美食餐饮、休闲娱乐、酒店客栈、孕婴化妆品、驾驶汽修等领域，手持“心伊卡”的青年人才在联盟商户消费可以得到不同程度的优惠。

“为高学历青年人才颁发‘心伊卡’，就是要让青年安心就业，更好地引才、留才、聚才。”伊川县委组织部有关负责人表示，下一步，将持续完善青年人才优惠政策，吸引更多青年人才到伊川就业，助力伊川经济社会高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王利霞 邢晓鹏 文/图）