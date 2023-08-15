洛阳特警开展狙击专项训练 打造狙击尖兵

捕捉目标、瞄准、击发、命中……近日，洛阳市公安局特警支队开展狙击手实战实训，加强特警狙击力量建设，着力锤炼“百步穿杨、一枪制胜”的射击本领，全力锻造“四个铁一般”过硬公安特警尖兵。 捕捉目标、瞄准、击发、命中……近日，洛阳市公安局特警支队开展狙击手实战实训，加强特警狙击力量建设，着力锤炼“百步穿杨、一枪制胜”的射击本领，全力锻造“四个铁一般”过硬公安特警尖兵。 在野外射击训练场，全副武装的特警队员一丝不动地爬在草丛中，目不转睛看着狙击枪上方的狙击镜。两名特警队员一组，他们一人手持狙击枪、一人手拿望远镜，随着指挥员的口令，或站、或跪、或坐、或卧，不停地变换着不同的射击姿势。 据悉，洛阳特警将持续推动狙击实战练兵常态化，切实提升狙击队伍整体实战素养和综合实战能力，积极打造一支素质过硬、能拼善赢的狙击尖兵队伍，为维护社会稳定、守护百姓平安、建设平安洛阳作出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 文/图)