赋能“设计之都”！洛阳启动市工业设计大赛暨省工业设计大赛洛阳选拔赛

19日，记者从洛阳市制造强市建设领导小组办公室获悉，洛阳近日启动市工业设计大赛暨省工业设计大赛洛阳选拔赛，将通过选拔优秀工业设计产品，促进工业设计高质量发展，赋能洛阳打造“设计之都”。

19日，记者从洛阳市制造强市建设领导小组办公室获悉，洛阳近日启动市工业设计大赛暨省工业设计大赛洛阳选拔赛，将通过选拔优秀工业设计产品，促进工业设计高质量发展，赋能洛阳打造“设计之都”。

该项赛事以“设计引领创新，塑造洛阳品牌”为主题，由洛阳市工信局主办，洛阳市工业设计联盟承办，实行开放办赛，市内外企业、机构、院校、个人或团队均可作为参赛单位，且所有参赛产品(作品)原则上须在2020年1月1日后上市或完成，符合国家产业政策及有关技术、标准等规定，具有完全知识产权。

围绕装备制造类、汽车制造类、电子信息类等8个行业领域，大赛将分为产品设计组和概念设计组两个组别，其中产品设计组主要面向已量产和已开发的产品，概念设计组主要面向尚未量产和投入市场的概念设计作品，需在功能、结构、技术、形态、材料、工艺、环保等方面有较大创新。

按照赛程安排，即日起至11月17日(含)为征集阶段，后续赛事将根据征集情况，组织专家组对参赛产品(作品)进行评审，奖项包括一等奖、二等奖和三等奖，以及优秀设计团队(设计师)和优秀案例。获评一、二、三等奖的可经洛阳市制造强市建设领导小组办公室推荐，直接参加省工业设计大赛复赛。对获得省工业设计大赛金奖、银奖、铜奖的单位或个人，省政府将分别给予5万元、3万元、2万元资金奖励。此外，洛阳还将对获奖作品及先进设计理念、优秀案例等在全市先进制造业集群中进行宣传推广，通过促进工业设计成果转化和产业化应用，进一步打造洛阳工业设计品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 王黎丽 文/图)